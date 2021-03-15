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Усіх пільговиків внесуть до реєстру: потрібно написати заяву

Новость на русском → Понеділок 15 березня 2021 12:58
Усіх пільговиків внесуть до реєстру: потрібно написати заяву Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство соціальної політики України підготувало проект наказу, яким затверджується форма заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, та надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Заяви подаються особисто пільговиками.

Проект наказу розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, документ підготовлений у зв'язку з прийняттям постанови Кабінету міністрів України від 16 грудня 2020 року №1282, якою внесено зміни до Положення про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги.

Постановою Кабміну передбачено подання пільговиками до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення заяви за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2021 року в Україні житлову субсидію отримували понад 3,1 млн домогосподарств. Ще майже 1,8 млн сімей користувалися пільгами при оплаті житлово-комунальних послуг.

Як повідомляло РБК-Україна, середній розмір субсидії оплату житлово-комунальних послуг у лютому 2021 року склав 1 483 гривні.

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