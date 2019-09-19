Пільговики заборгували "Чернігівгаз Збуту" майже 9 млн гривень

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За існуючими правилами, отримати державну компенсацію "на руки" зможуть лише сумлінні платники

Станом на 1 вересня 2019 року по 43,4 тис. особових рахунків накопичилися борги на суму 8,6 млн гривень. Такі домоволодіння ризикують не отримати право на відшкодування оплати комунальних послуг готівкою. Про це повідомляє прес-служба "Чернігівгаз Збуту".

"З 1 жовтня 2019 року в Україні стартує монетизація пільг. За існуючими правилами, отримати державну компенсацію "на руки" зможуть лише сумлінні платники", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ТОВ "Чернігівгаз Збут" різними видами пільг на оплату послуги з газопостачання користуються понад 62 тис. житлових приміщень Чернігівської області. Тобто, кожне 6 газифіковане домоволодіння. Зараз майже за 43,4 тис. особових рахунків, закріплених за пільговиками, налічується 8,6 млн гривень неплатежів за газ. З них 4 849 особових рахунків мають борги 340 гривень і вище.

"Процес монетизації пільг аналогічний монетизації субсидій. При бажанні отримувати пільгу на газ готівкою, людині потрібно звернутися в управління соцзахисту з відповідною заявою. В іншому випадку нарахування компенсацій буде відбуватися в автоматичному режимі на рахунки в уповноважених банках, - повідомив директор "Чернігівгаз Збуту" Іван Луста. - При наявності боргових зобов'язань у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів і вище, постачальник послуг має право ініціювати припинення пільгових виплат споживачеві "живими коштами". Зараз компанія готує для соцзахисту перелік таких адрес".

За словами прес-служби, в опалювальний сезон середньомісячна компенсація на відшкодування пільг становить 2,7 млн куб. м газу на суму 23,3 млн гривень, у міжопалювальний – 0,27 млн куб. м на суму 1,77 млн гривень. Протягом 2019 року кількість отримувачів пільг на газ зросла на 21,3 тис. особових рахунків або 49,2%.

У прес-службі нагадали, що на засіданні уряду 17 квітня 2019 року було прийнято рішення про монетизацію пільг, яке закріплене Постановою КМУ № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг у грошовій формі". Документом передбачено, що отримати пільгу у грошовій формі стане можливим з 1 жовтня 2019 року, тобто з опалювального сезону 2019-2020.

"Для одержання інформації з будь-яких питань, пов'язаних з нарахуванням пільг, споживачі повинні звертатися до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення. Компанія акцентує увагу споживачів на своєчасності платежів за газ, так як починаючи з травня 2019 року на заборгованість по оплаті комунальних послуг почали розраховувати пеню. Відповідна графа "Пеня за попередні періоди" міститься в квитанціях клієнтів "Чернігівгаз Збуту" і вказана сума підлягає оплаті", - йдеться в повідомленні.