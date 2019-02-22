Пільговики у Києві можуть користуватися правом на безоплатний проїзд необмежено

Поїздки здійснюються на підставі картки киянина

Льготники Киева неограниченно могут пользоваться правом на бесплатный проезд в общественном транспорте на основании карточки киевлянина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как отметил директор Департамента социальной политики КГГА Юрий Крикунов, Киев сейчас является единственным городом в Украине, который предусматривает в своем бюджете средства на возмещение льготного проезда.

"Сегодня льготники столицы могут пользоваться правом на бесплатный проезд неограниченно, то есть осуществлять такое количество поездок, сколько считают нужным. Городская власть не принимала решения о монетизации льгот на проезд, поэтому сейчас действует действующий механизм, который применяется в столице для возмещения льгот на проезд в муниципальном транспорте", – отметил Крикунов.

Он пояснил, что согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 14 марта 2018 г. № 197, областные и Киевская городская государственная администрация должны утвердить размер ежемесячной наличной выплаты по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах.

Во исполнение постановления правительства размер ежемесячной наличной выплаты утверждался в 2018 году. Аналогичный проект распоряжения КГГА подготовлен и в этом году.

"Согласно постановлению, решение о монетизации льгот на проезд принимается местными органами самоуправления, а размер наличной компенсации определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок, что для Киева составляет 240 грн. Впрочем, киевская городская власть не принимала решение о предоставлении льгот по оплате проезда в наличной форме, поэтому в столице сейчас действует механизм безналичной компенсации без ограничения количества поездок льготников", – пояснил Крикунов.

РБК-Украина писало, что в Киеве вводится единая система учета льготников в городском общественном транспорте с помощью карты киевлянина.