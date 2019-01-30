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Картка киянина стане єдиним проїзним документом для пільговиків

Новини » Суспільство    30.01.2019 - 15:17
Картка киянина стане єдиним проїзним документом для пільговиків
Ілюстративне фото (kyivcity.gov.ua)

Таку вимогу запроваджують для контролю пасажиру потоку

У Києві запроваджується єдина система обліку пільговиків у міському громадському транспорті за допомогою Картки киянина.  Про це заявив директор Департаменту соціальної політики Юрій Крикунов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

Як зазначається, це дозволить зафіксувати кожну пільгову поїздку, що дасть змогу підвищити якість контролю за цільовим використанням бюджетних коштів та точності прогнозу пасажиропотоків.

"Сьогодні муніципальна картка "Картка киянина" є єдиним механізмом, що дає можливість фактично зафіксувати, скільки пасажирів скористалися пільгою на проїзд. Таким чином, на підставі цих даних перевізники зможуть отримувати з міського бюджету повну компенсацію за перевезення пільговиків", – зазначив Крикунов.

На сьогодні у наземному громадському транспорті встановлено валідатори, за допомогою яких здійснюється облік пільгових категорій громадян, що користуються цим видом транспорту. У разі наявності пільги, під час валідації кошти не знімаються.

Картка виключно реєструється у системі для коректного обліку пасажиропотоку та компенсації витрат на перевезення підприємствам-перевізникам. Для того, щоб користуватися пільгами на проїзд, киянам рекомендують отримати "Картку киянина".

Отримати картку киянина пільговики можуть у будь-якому відділенні "Ощадбанку" міста Києва. Для цього потрібно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код та документ, що підтверджує пільговий статус. Після цього необхідно активувати соціальний транспортний додаток в Управлінні праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації або в Департаменті соціальної політики. Для пільговиків отримання муніципальної картки "Картка киянина" є безкоштовним.

Раніше РБК-Україна писало, що "Укрзалізниця" запустила продаж онлайн-квитків для людей з інвалідністю.

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