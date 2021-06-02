Пільгова іпотека під 7%: названо причини зриву програми Мінфіном

Через сумнівні кадрові призначення Міністерством фінансів керівництва профільної компанії "Укрфінжитло", програма доступного житла президента (пільгові кредити під 7%) опинилася під загрозою зриву.

Журналісти нагадують, що "Укрфінжитло" вже виділило 2 млрд грн. Ще 20 млрд грн повинні зайти після випуску Мінфіном цільових облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП).

Однак, станом на 31 травня, за даними Мінфіну, в рамках програм пільгової іпотеки було видано всього 351 кредит на загальну суму трохи менш як 300 млн грн.

У такій низькій швидкості є кілька причин, пише видання.

По-перше, про програму мало знають, банкіри неохоче її просувають, а у громадян все ще є побоювання, що проект закінчиться "на півдорозі".

По-друге, Мінфін все ще не підготував необхідних документів для випуску цільових ОВДП, а значить - проект, по суті, поки без "живих" грошей.

Ще однією проблемою може стати об'єднання "Укрфінжитло" і фактично збанкрутілої Державної іпотечної установи, на якій висить близько 5 млрд грн боргів.

"Замість того, щоб повністю сконцентруватися на видачі нових кредитів, керівництву компанії доведеться займатися ще й реструктуризацією боргів "напівмертвого родича", - зазначає видання.

Крім того, ряд сумнівних кадрових рішень в самому "Укрфінжитлі" також негативно впливають на динаміку процесу видачі кредитів. Так, в кінці квітня був звільнений попередній глава компанії Василь Шкураков. Його декларацію тут же взяли на перевірку в список НАЗК, а за роботу компанії під його керівництвом взялася Держаудитслужба.

Замість Шкуракова прийшов колишній заступник начальника Енергетичної митниці Віктор Катренич, який раніше не мав відношення до державних фінансів.

За інформацією видання, в зами собі Катренич взяв Людмилу Шемелинець - екс-директор юрдепартаменту (2011-2014), а потім перший заступник голови Держслужби земельного кадастру в уряді Арсенія Яценюка і Володимира Гройсмана, хоча в системі кадастру працювала ще з часів Януковича.

Крім того, на посаду голови фактично ліквідується Держіпотечної установи в березні 2021 року заступив Єгор Притула - кадровий податківець з кінця 2000-х, який також активно працював при голові ДПС Віталія Захарченко в період президентства Віктора Януковича. У 2015 він був звільнений в результаті люстрації і пішов радником в "Укрексімбанк".