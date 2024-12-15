Лежат штабелем. В сети показали ликвидированных солдат КНДР, в ЦПД говорят - потери еще больше

"Мадьяр" опубликовал сегодня в своем Telegram-канале видео с дрона, на котором зафиксирован штабель тел погибших военнослужащих. Вероятно, солдат из КНДР, которые на стороне России вступили в бой против ВСУ в Курской области.

Бровди отметил, что эти северокорейские солдаты были ликвидированы в результате совместной работы пилотов FPV-дронов сразу нескольких бригад.

На видео можно заметить более двух десятков тел, но, по словам руководителя ЦПД Коваленко, общие потери среди северокорейцев в составе армии РФ больше.

"Они сейчас валяются в перемешку с россиянами. Потери российских войск за крайние два дня штурмов идут на сотни", - добавил Коваленко.