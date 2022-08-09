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"Лейкерс" презентували нетипову форму для Леброна та Ко на честь ювілею

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Лос-Анджелес, Вівторок 09 серпня 2022 11:29
"Лейкерс" презентували нетипову форму для Леброна та Ко на честь ювілею Фото: Леброн Джеймс та інші гратимуть у незвичних кольорах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У прийдешньому сезоні "Лос-Анджелес Лейкерс" виступатиме в спеціальному ігровому комплекті на честь 75-річчя з дня заснування титулованої команди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter клубу.

"Лейкерс" показали форму серії Classic Edition. У ній стався повний відхід від звичних нині кольорів каліфорнійської команди – фіолетового, золотого та чорного.

Нове екіпірування присвячене 75-й річниці з дня заснування команди. Новий комплект відсилає до домашнього варіанту форми 50-х. Тоді "Лейкерс" ще базувалися в Міннеаполісі, а лідером їхніх атак був Джордж Майкен на прізвисько Mr. Basketball.

Основна барва нової майки "Лос-Анджелеса" – біла. Комірець і контури під пахвами виконані в жовтому та блакитному кольорах. Автором концепту став офіційний партнер "Лейкерс" Bibigo USA, а виготовив форму Nike.

Минулий сезон "Лос-Анджелес" завершив на 11-й сходинці Західної конференції НБА. "Лейкерс" усьоме за останні 10 сезонів пролетіли повз плей-офф асоціації.

До слова, екс-форвард "Лейкерс" Медведенко продав чемпіонські перстні НБА для допомоги Україні.

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