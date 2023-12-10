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"Лейкерс" со спектаклем Леброна и Дэвиса выиграли дебютный мини-турнир НБА

Фото: Леброн Джеймс поднял над головой новый кубок НБА (wfxrtv.com)
Автор: Антон Федорцив

В первом в истории Национальной баскетбольной ассоциации In-Season Tournament триумфовал "Лос-Анджелес Лейкерс", уверенно одолев в финале "Индиану Пэйсерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

NBA In-Season Tournament, финал

"Лейкерс" – "Индиана" – 123:109 (34:29, 31:31, 25:22, 33:27)

 

 

После ровного дебюта встречи калифорнийцы завладели инициативой. "Лейкерс" создали небольшой запас очков и на протяжении всей стартовой четверти держали соперников на безопасном расстоянии. "Пэйсерс" немного прибавили под занавес 12-минутки, но отстали на 5 пунктов.

Впрочем, до большого перерыва баскетболисты "Лос-Анджелеса" так и не смогли увеличить гандикап. "Индиана" пришла в себя и начала играть на равных с калифорнийской командой. Как следствие, на вторую половину поединка "Лейкерс" вышли с теми же +5.

В третьей 12-минутке "озерники" постепенно увеличивали собственное преимущество. На пике она достигала 11-ти пунктов. Однако с гулом сирены пришлось ограничиться восемью очками. Но в финальной четверти тенденция продолжилась. "Лос-Анджелес" вышел на показатель +15 в середине отрезка и гарантировал спокойную концовку.

"Индиана" отыграться уже не смогла. Главными творцами успеха "Лейкерс" стали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Первый набрал 41 очко, сделал 20 подборов и отдал 5 передач. Второй же добавил 24 пункта, 11 подборов и 4 ассиста и забрал приз MVP первого внутрисезонного турнира.

 

 

К слову, ранее Леброн Джеймс установил новый ориентир результативности регулярки НБА.

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