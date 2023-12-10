"Лейкерс" со спектаклем Леброна и Дэвиса выиграли дебютный мини-турнир НБА

NBA In-Season Tournament, финал

"Лейкерс" – "Индиана" – 123:109 (34:29, 31:31, 25:22, 33:27)

После ровного дебюта встречи калифорнийцы завладели инициативой. "Лейкерс" создали небольшой запас очков и на протяжении всей стартовой четверти держали соперников на безопасном расстоянии. "Пэйсерс" немного прибавили под занавес 12-минутки, но отстали на 5 пунктов.

Впрочем, до большого перерыва баскетболисты "Лос-Анджелеса" так и не смогли увеличить гандикап. "Индиана" пришла в себя и начала играть на равных с калифорнийской командой. Как следствие, на вторую половину поединка "Лейкерс" вышли с теми же +5.

В третьей 12-минутке "озерники" постепенно увеличивали собственное преимущество. На пике она достигала 11-ти пунктов. Однако с гулом сирены пришлось ограничиться восемью очками. Но в финальной четверти тенденция продолжилась. "Лос-Анджелес" вышел на показатель +15 в середине отрезка и гарантировал спокойную концовку.

"Индиана" отыграться уже не смогла. Главными творцами успеха "Лейкерс" стали Энтони Дэвис и Леброн Джеймс. Первый набрал 41 очко, сделал 20 подборов и отдал 5 передач. Второй же добавил 24 пункта, 11 подборов и 4 ассиста и забрал приз MVP первого внутрисезонного турнира.