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"Лейкерс" анонсировали церемонию чествования 5-кратного чемпиона НБА

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Лос-Анджелес, Четверг 22 сентября 2022 16:29
"Лейкерс" анонсировали церемонию чествования 5-кратного чемпиона НБА Фото: Джордж Майкен (крайний справа) во время одного из праздников ассоциации (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Вывести из обращения номер знаменитого центрового Джорджа Майкена собрался клуб Национальной баскетбольной ассоциации "Лос-Анджелес Лейкерс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter клуба.

Калифорнийцы навечно закрепят за легендой 99-й номер. Торжественная церемония состоится 30 октября перед матчем "Лейкерс" против "Денвера".

Майкен был лидером атак команды, еще базировавшейся в Миннеаполисе, и получил прозвище Mr. Basketball. С "Лейкерс" он 5 раз стал чемпионом НБА, дважды побеждал в прекратившей существование Национальной баскетбольной лиге, был признан ее самым ценным игроком в 1948 году, участвовал в Матчах всех звезд.

Доминирование Майкена на паркете спровоцировало ряд изменений в баскетбольных правилах. В частности, из-за Mr. Basketball ввели лимит времени на атаки и увеличение 3-секудной зоны, что вошло в обращение под названием "правило Майкена". В 1959 году он был введен в Зал баскетбольной славы, а в 2001-м в честь экс-центрового установили статую рядом с домашней ареной "Миннесоты Тимбервулвз".

До сих пор "Лос-Анджелес Лейкерс" вывел из обращения 11 номеров выдающихся баскетболистов. В 2017 году калифорнийцы закрепили сразу два номера за легендарным Коби Брайантом – 8-й и 24-й. На март 2023 года клуб запланировал закрепление 16-го номера за Пау Газолем.

К слову, украинец Михайлюк в составе "Нью-Йорк Никс" продолжит выступления в НБА.

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