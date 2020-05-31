ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Lexus, Rolex і квартира на 340 квадратних метрів: Степанов подав декларацію

Новини » Політика     31.05.2020 - 13:07
Lexus, Rolex і квартира на 340 квадратних метрів: Степанов подав декларацію
Фото: Максим Степанов (da.odessa.gov.ua)

Степанов з дружиною зберігають готівкою понад 45 тисяч доларів

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов подав декларацію про свої доходи за 2019 рік. Згідно з нею, він з дружиною має кілька автомобілів Lexus, дорогоцінні годинники й понад 45 тисяч доларів готівкою.

Про це свідчать дані декларації Степанова в Єдиному реєстрі.

Згідно з декларацією, Степанов має квартиру в Києві на 340,9 кв. метрів, а також паркомісце.

Крім того, глава МОЗ задекларував ряд дорогих годинників і прикрас, серед яких Rolex, Breguet, Piaget, Girard-Perregaux.

Також Степанов разом з дружиною мають чотири автомобілі: Lexus LX 450 2016, Lexus GX460 2013, Range Rover 2014 і Lexus LX470 2005.

На дружину Степанова оформлені кілька видів бізнесу в аграрній, медичній та інших галузях.

За 2019 подружня пара заробила майже 6 мільйонів гривень у вигляді зарплат і доходів від бізнесу.

Готівкою Степанов разом з Дружиною зберігають 34,5 тисячі доларів, 11,3 тисячі євро, 180 тисяч гривень. На банківських рахунках зберігаються ще кілька десятків тисяч доларів.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за 2019 рік подав декларацію

Разом з тим народний депутат від фракції "Голос" Святослав Вакарчук подав електронну декларацію за 2019 рік.

Також РБК-Україна писало, що термін подання щорічних декларацій завершується 31 травня.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниДекларації про доходи
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся