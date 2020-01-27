Фігуранту справи Гандзюк Левіну обрали запобіжний захід у Болгарії

Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Олексій Левін заарештований на 40 днів рішенням суду в Бургасі (Болгарія). Про це повідомляє місцеве видання Flagman.

Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні Левін просив відпустити його під домашній арешт з носінням електронного браслета. Він також заявив, що у нього нібито серйозні проблеми зі здоров'ям і ще в Україні йому зробили чотири операції на серці.

Водночас окружна прокуратура наполягала на тому, щоб Левін залишався під вартою до екстрадиції до України, де йому загрожує до 10 років в'язниці. В результаті суд в Бургасі заарештував його на 40 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна просить Болгарію екстрадувати Олексія Левіна. За даними РБК-Україна, запит на екстрадицію Левіна представники Офісу генпрокурора відправили ще в п'ятницю, 24 січня. Тепер Київ чекає на відповідь болгарської сторони на запит.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Левін змінив зовнішність, щоб обійти базу даних Інтерполу і без перешкод проникнути на територію Болгарії.

