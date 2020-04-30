Левін не давав прямих показів на Мангера, - генпрокурор

Підозрюваний в організації нападу на херсонську активістку Катерину Гандзюк Олексій Левін не давав прямих свідчень щодо ймовірного замовника очільника Херсонської облради Владислава Мангера. Про це в інтерв’ю на “Громадському” заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

Водночас вона заявила, що не є прокурором у справі і не має права розголошувати деталі.

“Прямих показів на Мангера він (Левін, - ред.) не давав. Але доказів у справі обвинуваченню достатньо”, - сказала вона.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування вбивства Гандзюк. За версією СБУ, колишній керівник Херсонського облради Владислав Мангер за попередньою змовою з помічником-консультантом депутата цієї ж ради Олексієм Левіним організували нанесення тяжких тілесних ушкоджень Гандзюк, які призвели до її смерті.

Водночас, як повідомили в ОГУ, Левін відмовився від дачі показань і проведення з ним слідчих дій.

Як писало РБК-Україна, в березні слідство у справі Гандзюк продовжували до липня.

Розслідування активізувалося після екстрадиції Олексія Левіна з Болгарії, де він довгий час переховувався під вигаданим ім'ям.

Напад на Гандзюк стався в 2018 році, невідомий облив її концентрованою сірчаною кислотою біля будинку. Опіки склали більше 30% тіла, потерпілу доставили до Києва і надали їй охорону. Через два тижні були затримані колишні учасники АТО, які були виконавцями нападу.

Катерина Гандзюк померла 4 листопада 2018 року на 34-му році життя від наслідків кислотної атаки. Медики назвали безпосередньою причиною смерті обрив тромбу.