Лєвандовскі забрав культовий номер "Барселони"

Зірковий літній новачок іспанської "Барселони" Роберт Лєвандовскі визначився з ігровим номером у складі команди з Каталонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

На "Камп Ноу" відбулася презентація польського нападника. Бомбардир вперше засвітив актуальний номер на прийдешній сезон.

Лєвандовскі забрав собі звичну "дев'ятку". Попередній власник класичного для центрфорвардів номера – Мемфіс Депай – досі залишається в складі "блаугранас", хоча менеджмент "Барси" намагається підшукати нідерландцю новий клуб.

Для поляка ж 9-й номер став звичним за роки виступів у дортмундській "Боруссії", "Баварії" та збірній Польщі. У передсезонному турне "Барси" він виступав під 12-м номером.

В історії каталонців "дев'ятка" набула культового статусу після виступів за клуб Йохана Кройфа. Також під 9-м номером пізніше грали Мікаель Лаудруп, Ромаріо, Роналдо, Клюйверт, Ето'О, Суарес та інші.

Роберт Лєвандовскі перебрався до "Барселони" в середині липня з "Баварії". Орієнтовна вартість трансферу – 45 млн євро плюс бонуси. Мюнхенцям він віддав 8 років.