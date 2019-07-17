Лев Парцхаладзе: Система архітектурно-будівельної інспекції все ще дуже корумпована

Давайте почнемо з цифр. Мінрегіон повідомив, що з початку року обсяги будівництва в країні зросли на 26%. Як ви оцінюєте таке зростання? Хто будує?

Так, за перші півроку зростання склало 26%. Це непоганий результат. Ми дійсно за останні роки стабільно зростаємо. Обсяг капіталовкладень у будівельну галузь збільшується. Ми входимо до трійки лідируючих галузей в Україні за показником капітальних інвестицій.

Звідки таке зростання? У нас практично вся інфраструктура застаріла і потребує термінового оновлення. А місцеві бюджети вже кілька років зростають на 20-30%. Ось регіони і інвестують. Ці гроші йдуть на оновлення інфраструктури – дороги, вулиці, школи, дитячі садочки.

Крім того, у минулому році фактично вперше за 10 років більш ніж на 3% зріс ВВП. Це хороший сигнал для західних інвесторів. Вони в першу чергу дивляться на зростання економіки, на облікову ставку Нацбанку та інші показники, оцінюючи потенціал країни.

Західні інвестори придивляються до будівельного ринку в Україні?

З'являється ряд інвесторів, які хочуть заходити в Україну. Зарубіжних інвесторів більшою мірою цікавить комерційна нерухомість, місцевих девелоперів – житлова. У житлової нерухомості немає чіткого прогнозованого доходу, він може коригуватися.

Що ж стосується комерційної, то існує поняття – кон'юнктура ринку. Наприклад, в Європі на тисячу осіб припадає близько 500-600 кв. м торговельних площ, у нас в Києві ця цифра в районі 200 кв. м. По Україні – ще нижче. Але в найближчі 20-30 років ця цифра може зрости і в нас до 600: є потенціал, кон'юнктура хороша. Тут ми говоримо про торгові центри, логістику, офісну нерухомість, готелі, промисловість. Це все буде рости.

Друге питання – житлова нерухомість. У нас в країні приблизно 1 млрд кв. м житла. З них 40% – це приватні будинки, і 60% – багатоповерхові. В Європі на одного жителя припадає в середньому 55-60 кв. м житла. У нас ця норма зараз становить 22 метри. При цьому близько 70-80% – це застаріле житло: "хрущовки", "сталінки", "чешки". Вони вже давно потребують реновації.

Якщо врахувати, що для середнього європейського забезпечення житлом нам треба 2 млрд кв. м, а у нас з якісного житла є тільки 300-400 млн, то потенціал у нас такий, що можна цими ж темпами будувати ще років сто, щоб вийти на європейський рівень.

В яких регіонах зараз спостерігається активна забудова?

Це традиційно Київ і Київська область, а також Дніпро, Одеса, Харків, Львів.

Через війну на Донбасі все більше людей перебираються ближче до столиці. Це вплинуло на обсяги забудови в київському регіоні?

Їдуть насправді не тільки в Київ. Люди розосередилися по всій країні. Але, звичайно, Київ прийняв багато жителів з Донбасу. Переселенці також поїхали в Дніпро, Харків, Запоріжжя та інші міста і регіони.

В 2018 році почали діяти нові державні будівельні норми (ДБН). У цьому році набули чинності ще кілька ДБН. Проекти, які забудовники почали ще кілька років тому і на які раніше отримували дозволи, будуються за новими нормами?

Ви правильно відзначили, що багато проектів були узгоджені і почали будуватися ще раніше, до прийняття нових норм. Тому тільки зараз ми почнемо спостерігати ті, які будуть будуватися вже за новими нормами.

Ми ввели нові ДБН для загального планування забудови територій. Приміром, з'явилися такі поняття, як "блакитна лінія" – обмеження висотності, "зелена лінія" – це фактично окреслення всіх зелених зон, щоб не було конфліктів, коли забудовнику дозволяють будувати в таких місцях.

Крім того, ми істотно знизили дозволену щільність забудови. У нас є приклади, де на гектар живе 3 тисячі осіб. Тепер обмеження становить 540 чоловік на гектар. Не можна сказати, що це сильне обмеження – в Берліні, наприклад, максимальна щільність забудови становить 240 чоловік на гектар, тому що там йдуть за іншим принципом. У нас же часто високу щільність забудови пояснюють, що немає землі. Та у нас найбільша країна у Європі з точки зору території! Ми не в Японії або Сінгапурі живемо, і не в Нью-Йорку, який фактично на острові будувався. У нас є куди розширюватися.

Міста повинні змінювати генеральні плани, повинен з'явитися той же новий розділ з "зеленими" і "блакитними" лініями. На жаль, місцеві органи влади не зацікавлені робити це швидко.

Мінрегіон намагається якось комунікувати з місцевою владою та міськрадами, щоб вирішити питання з новими генпланами?

Нам вони прямо не підпорядковуються. Ми можемо регулювати їх роботу тільки нормами і правилами. Але питання, чи виконують вони їх. Поки не бачимо результатів з оновлення генеральних планів з урахуванням нових норм.

В рамках закону про децентралізацію ми делегували на місця дуже багато повноважень. І масу податків і доходів. Якщо чотири роки тому доходи всіх місцевих бюджетів були близько 50-60 млрд гривень, то сьогодні це вже близько 300 млрд гривень. Їм передані колосальні ресурси і можливості.

І чиновники на містах відчули впевненість.

Багато хто, на жаль, цим зловживає. Їм зручно в ручному режимі керувати містом. Скажімо, приходить девелопер, інвестор, який хоче щось побудувати на якійсь території. І чиновники можуть ухвалювати рішення у зручній для них формі, а також у ручному режимі визначати цільове призначення, висотність, щільність забудови.

Звичайно, не можна однозначно говорити, є міста, які роблять все правильно, але є і які це ігнорують. В ідеалі нам потрібен якісний генплан, детальний план забудови і зонінг для кожного міста, де чітко кожна територія визначена щільністю забудови, поверховістю, цільовим призначенням.

З урахуванням тих ліній, про яких ви сказали?

Безумовно. Візьмемо, наприклад, Париж, який зробив зонінг в 1830 році.

Ми трохи запізнилися.

Так, років так на двісті. Тому Париж весь семиповерховий, плюс два поверхи мансарда. І окремо є місто хмарочосів – Іль-де-Франс. Всю ділову частину вивели за центр столиці, це дуже зручно. Беремо Барселону, Прагу, Берлін. Там все чітко і зрозуміло. Міста, коли планувалися, коли складалися їх генплани, дивилися не на 5 років вперед, а на сотню років.

У нас оновлення генпланів з урахуванням нових ДБН, насамперед, потребують міста-мільйонники, де більш інтенсивна забудова. Інвестори зацікавлені в них вкладати гроші.

Нові норми поширюються тільки на нові об'єкти, забудовники зобов'язані їх дотримуватися. А все, що вже побудовано, - це питання відносин забудовника і самих мешканців?

Тут також можуть бути претензії до деяких мерів, місцевих органів влади. До їх повноважень входить все це контролювати. У нас дуже часто забудова міст ведеться хаотично. Наприклад, при видачі земельних ділянок під житлову забудову вони повинні дуже серйозно ставитися до наявності соціальної інфраструктури – шкіл, дитячих садків, лікарень.

До речі, ми більш жорстко визначили в будівельних нормах, скільки на тисячу жителів має бути дитячих садочків та шкіл. Для дитсадків – 38 місць на тисячу мешканців, для шкіл – 135 місць. Але у нас, на жаль, є унікальні приклади. У Вишневому під Києвом побудували величезний мікрорайон на 30 тисяч мешканців. Якщо слідувати новим ДБН, там у шість разів не вистачає шкіл і дитячих садків. Є школи, де навчаються не те, що в дві зміни, а навіть в три, де не по 27 дітей у класі, а по 40-50 учнів.

Або приклад під Одесою, де в чистому полі побудували величезні мікрорайони і взагалі забули побудувати школи. У нас також проблема в містах-мільйонниках, коли будуються точково мікрорайони або великі комплекси, але забувають, що кількість людей збільшується, а школи і так заповнені.

Ми робили аналіз по школах. У ряді міст – Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Хмельницький – катастрофічна ситуація з переповненими школами. Майже у 90% шкіл класи переповнені – 27 і більше дітей у класі, і десь 60% шкіл працюють з другими змінами. Я сам в дитинстві ходив у другу зміну і знаю, як це жахливо. Вранці не можеш погуляти, тому що багато хто вже в школі, а ввечері приходиш зі школи і потрібно робити уроки, тоді як всі діти гуляють на вулиці. Це дуже погано психологічно впливає на дітей. Оскільки ми позбавляємо дітей дитинства, у них немає вільного часу.

Як пропонуєте вирішувати ситуацію?

Ми додатково підготували ряд рішень, де хочемо посилити вимоги щодо містобудівних умов. Щоб містобудівні умови видавалися не на майбутню забудову, а на діючу інфраструктуру. Як я вже сказав, згідно з новим ДБН, повинно бути забезпечено обов'язково 38 місць в дитсадках на тисячу жителів і 135 місць у школах. Грубо кажучи, якщо зараз школи немає, то будувати житловий будинок не можна.

Ми додатково дозволили робити вбудовані дитячі садки в житлових будинках. Зараз готуємо матеріали, щоб дозволити і вбудовані початкові школи до 5 класу. Це стосується центральних частин великих міст, тому що зараз за нормами, щоб побудувати школу, мінімальна територія повинна бути 1,4 гектара. Таких територій в центрі точно немає. Місто ущільнюється – це неминучий процес. І тоді, якщо будується будинок усередині існуючого кварталу, і поряд всі школи і дитячі садки завантажені, то тоді треба зобов'язати забудовника побудувати вбудований садок і початкову школу.

І це повинна контролюватиме місцева влада?

Звичайно. Якщо ці умови не дотримані, чиновники не повинні мати права видавати містобудівні умови на нове будівництво.

А що стосується лікарень на території мікрорайонів?

З наявністю лікарень великих проблем немає. У нас трохи неправильно вибудувана філософія. У нас лікарні прив'язані до койко-місць і часто фінансуються саме ліжко-місця. Якщо говорити про первинній медицині, важливо змінювати підхід у цілому, і він змінюється - з'явилися нові сучасні амбулаторії, реалізовується новий принцип фінансування первинної медичної допомоги – "гроші ходять за пацієнтом". Зараз ми повністю оновлюємо ДБН по медустановам – робимо вимоги до будівництва нових та реконструкції наявних медичних об'єктів сучасними та комфортними як для пацієнтів, так і для лікарів.

Якщо глобально не дотримуватися ДБН, порушується безпеку і комфорт їх життя. В сучасних нормах ми забороняємо робити внутрішньодворові стоянки, проїзди, збільшили вдесятеро вимоги до розміру спортивних майданчиків, у кілька разів збільшили зони відпочинку за рахунок раніше обов'язкових господарських майданчиків, де вибивали килими і сушили білизну. Ми прибрали вимога про обов'язкові сміттєпровід, дозволили склити балкони по всій висоті будівель на стадії будівництва, щоб люди потім не робили це в хаотичному порядку, що псувало весь зовнішній вигляд будинків.

Як і різнокольорові утеплені фасади будинків.

так і з фасадами. Тому ми зробили багато змін, якими або стимулюємо зразу робити правильно, або ж забороняємо, щоб не було поганих прикладів. Приміром, якщо всередину будинку дозволений проїзд, то там все, як правило, заставлено машинами. Ми ж прописали, що кожен житловий комплекс зобов'язаний мати підземний паркінг чи наземний паркінг, а в невеликих дворах у внутрішньодворові території забороняємо робити проїзд для звичайних машин. Залишаємо таку можливість тільки для екстреної допомоги – пожежної якої медичної. А самі двори робимо комфортними для людей.

Ці правила потрібно якимось чином стверджувати ще на місцевому рівні?

Ні. Всі проектанти сертифіковані, в тому числі в частині ДБН. Вони розробляють проект, який потім проходить експертизу, в ході якої перевіряється, в тому числі, дотримання будівельних норм. І потім Державна архітектурна інспекція (ДАБІ) зобов'язана перевірити все те, що закладено в проекті, виконано. Це дозволяє контролювати якість проектування згідно будівельним нормам.

Але, на жаль, і тут є зловживання. Ми зараз проводимо велику розслідування та вивчення проектів архітекторів та експертних організацій. Найближчим часом почнемо позбавляти статусу експертних організацій тих, хто давав неправильні звіти, хто закривав очі на недотримання державних будівельних норм. У найближчі тижні хочемо позбавити статусу декількох експертних організацій за їх порушення.

Як у Києві ситуація з хаотичною забудовою? Мінрегіон може по конкретних об'єктах робити зауваження чи рекомендації місту?

Ми не контролюючий орган. Ми можемо тільки писати нормативну базу та змінювати її за необхідності. Поясню, як це відбувається. Сьогодні (інтерв'ю записано 10 липня, – ред.) я зустрічався з одним із мерів. Він попросив поміняти вимога по дитячим садкам, згідно з яким у них не може бути більше 300 дітей. Це гарна пропозиція. Ми поставимо його як одну з проблем і, швидше за все, приберемо це обмеження. Для чого воно потрібно, якщо, скажімо, є необхідність і можливість побудувати садок на 360 дітей?

У нас в нормах було багато обмежень ще з радянського періоду.

Нещодавно ви відмінили низку вимог, як, наприклад, залізничні каси в готелях. Що заважало прибрати подібні речі ще 5-10 років тому?

Не хочу когось критикувати. Але будь-які зміни залежать від людей. Коли ми зараз змінюємо норми, то намагаємося зробити все відкрито і прозоро. Адже маса ідей приходить не від вузькопрофільних фахівців, а від звичайних людей. І це правильно, тому що кінцева мета – щоб побудовані об'єкти були безпечними і комфортними для людей. Наприклад, про необхідність робити туалети в метро хтось написав мені в Facebook. Багато інформації приходить від людей, коли вони говорять про те, що їх турбує кожен день.

Те ж стосується нового ДБН по безбар'єрності – ми вперше ввели правильні європейські норми. Ми рідко в містах бачимо людей з інвалідністю, не тому що їх немає – в країні їх більше 3 мільйонів – а тому, що вони не можуть вийти з дому і жити повноцінно. Бар'єри адже у нас скрізь не тільки для колясочничков, але і для погано чують і сліпих людей.

Ми поміняли правила будівництва доріг та організації транспортної системи. Багато років у нас будувалися дорожні смуги шириною не менше 3,5 або 3,75 м. Це досить широко, враховуючи, що ширина машини в середньому становить 1,6 м. Сьогодні ми зробили нову градацію, як це є у всій Європі – 2,75 м, 3 м, 3,5 м і 3,75 м. Що це дає?

Німецьке видання DW робило сюжет за нашими ДБН. Вони проаналізували використання доріг з нашим колишнім стандартам, а також доріг в ЄС і США. Якщо дорожні смуги в місті 3,5 м і більше, то по ній намагаються їхати дві машини або паркують машини на вільній частині смуги. У зв'язку з чим підвищується аварійність на 30-40%, створюються затори. Але якщо будувати смуги шириною 3 м, то, відповідно, зменшуються пробки, і що найважливіше – в 10 разів зменшується смертність на таких дорогах. І це тільки за рахунок звуження смуг.

Ми також зробили обов'язковими велосипедні доріжки – дороги не будуть такими широкими, тому для велосипедистів залишиться достатньо місця. Ми розробили класифікацію вулиць, як у Європі – окремо смуга для міського транспорту, окремо паркінг, окремо велосипедна доріжка і окремо смуга для машин. Якщо ми зробимо дорогу більш вузькою і все чітко розподілимо, то у нас буде краще пропускна здатність, всім буде вистачати місця. І міський транспорт буде справжнім, на ньому буде на порядок вигідніше їздити, він буде швидше, ніж автомобільний приватний транспорт.

Коли ви показуєте свої напрацювання та ініціативи мерів, як вони реагують? Підтримують ваші ідеї?

Мерам подобається, особливо те, що стосується доріг. Не можу сказати, що хтось незадоволений. Але їм не подобаються, можливо, нові норми щодо планування територій. У нас, до речі, до сьогоднішнього дня триває судовий розгляд, у якому проти нас об'єднався ряд забудовників. Вони намагалися заблокувати новий ДБН "Планування і забудова території". Цей ДБН фактично визначає політику містобудування. У ньому багато важливих революційних для України рішень. І тому йому не дуже раді не тільки деякі забудовники, але і місцеві влади – він обмежує їх у прийнятті рішень в ручному порядку.

Крім того, як я вже сказав, ми посилили вимоги до прибудинкових ділянок. Ми хочемо, щоб стандарт якості підвищувався. Часто люди купують нерухомість, орієнтуючись на низькі ціни, а потім страждають із-за поганої якості. Були ж випадки, коли пожежники не могли проїхати у двори, заставлені машинами, в результаті люди викидалися з вікон, і рятувальники не могли до них дістатися. Тому я кажу, що стандарт потрібно підняти і суворо його дотримуватися.

На початку розмови ви згадали про велику кількість старого житла. Що з ним робити? Чи держава у найближчі роки знайде гроші на їх реконструкцію. Приватні інвестори зацікавлені?

Забудовники готові інвестувати в подібні проекти. Програма може добре працювати. У 2006 році вже був проголосований закон, але він не заробив. Одними з ключових проблем цього документа було обов'язкове рішення 100% всіх мешканців будинку про його знесення і те, що коефіцієнт відшкодування за старе житло становив 1,5 – іншими словами, при переїзді в новий будинок вам повинні були дати квартиру на 50% більше, ніж у старій "хрущовці". Це зараз неможливо.

Тому ми розробили новий, на порядок ефективніше законопроект. Тепер ми пропонуємо місцевим радам самим визначати коефіцієнт відшкодування. Крім того, запропонували, щоб для ухвалення рішення про знесення було достатньо голосів 75% власників квартир. Але крім цього, ми ввели обов'язковий ряд питань, які захищають інтереси людей. Приміром, що дуже важливо, – спочатку повинен будуватися пусковий будинок, куди переселяються мешканці з 2-3 ветхих будинків, і тільки після цього старі будинки зносяться і на їх місці будуються нові.

Таким чином, люди схильні до переїзду, коли бачать вже готове нове приміщення і приходять в нові квартири з вже готовим ремонтом. Крім того, важливо, щоб люди залишалися жити в своїх районах, до яких вони звикли. Щоб вони не змінювали реєстрацію, продовжували користуватися тією ж соціальною інфраструктурою – школами, лікарнями і так далі.

Як це повинно працювати? Державно-приватне партнерство? Кредити забудовникам від держбанків?

Місто має зробити економічний розрахунок таких територій, прийняти на рівні міськради рішення, де і якою встановити коефіцієнт компенсації площі житла. При цьому ми захищаємо людей договорами, які будуть затверджені Кабінетом міністрів. Інвестори можуть бути різних форм. Це можна зробити і через комунальне підприємства, тобто, сам місто буде інвестором. Може бути і приватне підприємство, яке виграє проект на конкурсній основі. Можуть і самі мешканці брати участь. Головне, щоб був чіткий контроль з боку місцевих органів влади.

Може, варто відпрацювати програму через пілотний проект?

Були спроби зробити так на Дарниці в Києві. І ще в декількох місцях. Але все це робилося за нормами старого закону і завжди знаходився хтось один, хто був проти. Чинне законодавство сильно обмежує місцеві влади і забудовників у цьому питанні.

Важливо ще те, що зносити старі будинки і будувати нові можливо і вигідно тільки у великих містах, містах-мільйонниках. Тут вартість житла висока, вона дозволить інвестору зайти в такі проекти. А в невеликих населених пунктах це практично неможливо, там є сенс проводити реконструкцію будівель. І це може бути або міська програма, або державна. У Києві є програма 70/30. Є програма у Мінрегіоні через Фонд енергоефективності, приміром, – "теплі кредити".

Є практичний досвід, де об'єкт зроблений за програмою 70/30. Люди взяли 30% суми в банку і проінвестували, а місто дав 70%. Після цього платежі за комунальні послуги в такому житло впали в два рази, будинок в експлуатації став дешевше і за кілька років всі витрати на кредит окупилися.

Але таких прикладів, як я розумію, поки не дуже багато?

Люди у нас дуже бояться змін, якщо чесно. Вони дуже погано переходять з Жеку на ОСББ. Це просто треба пропагувати, потрібно показувати вдалі приклади, пропонувати. По-друге, вони хочуть, щоб влада несла за це відповідальність.

Особливо, якщо ми говоримо про старих будинках, де, як правило, проживають люди у віці.

Так. І вони вважають, що влада повинна все зробити. Але влада не може побудувати всі. Тому тут треба знаходити механізми стимулювання, щоб люди самі йшли на це.

Яка зараз ситуація з недобудовами?

У Києві зараз пішла чергова хвиля недобудов. Останнім часом я провів кілька зустрічей з приводу цих об'єктів. Буквально днями ми опублікували розроблений нами законопроект по недостроям, направили його в центральні органи влади на узгодження і доопрацювання і чекаємо також зауваження і пропозиції від людей.

Ви кажете, що по Києву загострилося це питання. Як саме?

Є проблеми по декількох об'єктах. Дуже болюче питання – це проекти Войцеховського (забудовника Анатолія Войцеховського, щодо якої порушено кримінальну справу про захоплення земельних ділянок, самовільне будівництво, а також привласнення коштів громадян під виглядом інвестицій в житло, а також про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, знаходиться в розшуку, – ред.). Зараз люди вимагають від місцевих органів влади якихось дій.

З Войцеховським дуже резонансна історія, і місцеві органи влади не сильно хочуть сприяти?

Місто – землекористувач цих територій. Зрозуміло, що це господарська діяльність двох суб'єктів. Але я вважаю, що все одно місцеві влади повинні взяти на себе відповідальність.

У законопроекті про недобудови ми пропонуємо фактично за принципом банкрутства очищати ці підприємства все майно, що залишилось передавати місцевим органам влади. Але при цьому захищаються інтереси тільки вкладників – людей, які вклали гроші в квартири. І всі обтяження, які є, не будуть заборгованістю.

У чому полягає проблема? Є проекти, де хтось із забудовників почав будувати, після чого почалася криза, а він вкладені кошти витратив на інший проект. Потім забудовник розуміє, що не може добудувати, нічого не робить, договір оренди закінчується, дозвіл на будівництво закінчується, нарощуються борги і він взагалі пропадає. І удавані мешканці взагалі не знають, як підійти до цього майна і як фізично отримати цей об'єкт. У даній ситуації, на мій погляд, місцева влада повинна брати ініціативу в свої руки і захистити їх інтереси, бо це жителі та майбутні мешканці їхнього міста. Іншого варіанту немає, тому що місто володіє цим майном.

Крім Києва, для яких міст актуальна ця проблема?

більшою мірою Київ, також в Одесі. Сьогодні (10 липня, — ред.) у нас була демонстрація, люди приїхали з Одеси.

У столиці і великих містах йде досить активна забудова передмість. При цьому є питання з транспортною інфраструктурою – дуже велике навантаження на дороги. Ми бачимо, що зараз відбувається з Окружною дорогою щоранку. Була ідея будівництва нової Великої кільцевої навколо Києва. Вам відомо, на якому етапі обговорення цей проект і реальна його реалізація?

Проектні роботи практично дофінансовані, земля зарезервована. Але, на жаль, ні в кого руки не доходять довести це до розуму. В період моєї роботи в Київській області (з лютого 2015 року по листопад 2016 року був першим заступником голови Київської ОДА, — ред.) ми зробили державне підприємство, і я фактично домовився, що ми заберемо цей проект на Київську область і повинні будемо дофінансувати проектну частину.

Там невелика сума залишилася, здається, з 150 млн гривень ще 15-16 млн. Цей проект ми планували зареєструвати на окрему юридичну особу, щоб потім або взяти кредит, або передати його в концесію. Але коли я пішов з Київської області, на жаль, проект застиг. Пізніше він кілька разів піднімався на рівні Міністерства інфраструктури.

А їм хтось цікавився з європейських компаній?

Глобальних проблем, думаю, з залученням інвесторів на цю дорогу не буде. Можливо, актуально будувати не всю дорогу. Але ділянка з одеської траси до варшавської дуже актуальне, і Київ зацікавлений в реалізації цього проекту, тому що весь потік вантажного транспорту з Одеси заїжджає до Києва, проїжджає Окружну і йде назад. Тобто, по-перше, буде на порядок коротший шлях. І для вантажних автомобілів буде простіше, тому що, згідно з їх режимом, вдень вони не можуть їздити – тільки ввечері. До того ж в літній сезон дуже серйозно порушується якість дороги від великовантажних автомобілів.

На мою думку, було б добре перенести всю промисловість з Києва не просто за Окружну, а за Велику окружну. І в цьому питанні дивитися на перспективу – мінімум на 20-50 років вперед. Необхідно будувати промисловість біля міст-супутників, де є трудові ресурси – біля Українки, Обухова, Василькова, Борисполя. Адже в Києві промисловістю заповнена площа в 10 тис. гектарів. А її потрібно переносити і переорієнтувати столицю на високотехнологічне виробництво і розвиток туризму.

Раз вже ми говоримо про те, щоб розвантажити Київ, згадалося, що кілька років тому була ідея про те, щоб перенести обласну адміністрацію в якийсь районний центр.

Якщо говорити про саму обласної адміністрації, то там працює не так багато людей. І це, на мій погляд, не найважливіше рішення по переїзду. Якщо говорити про надання адмінпослуг, то 60% працездатного населення Київської області працює у Києві. Це значить, якщо люди хочуть отримати якийсь документ або дозвіл, їм дуже вигідно зробити це в Києві. Наприклад, у сервісному центрі "ГОТОВО!". Їм зручно піти туди до або після роботи. При цьому Київ географічно знаходиться рівновіддалено від Славутича, від білої церкви, від Березані...

тобто, жителям Київської області все ж зручніше приїхати в Київ.

Так. Якщо перенести будівлю поруч з якоюсь окружної, то ще ладно. Якщо це буде, умовно, в Ірпені, то з Лівого берега потрібно їхати через весь Київ. Зараз же будівлю ОДА знаходиться в центрі Києва, і людина може доїхати до міста, сісти в метро і приїхати.

Можливо, Мінрегіон пропонує інші стимули для розвитку районних центрів, у тому числі у столичному регіоні? Тому що такий приклад, як перенесення обладміністрації явно підвищує ділову активність.

Для якогось одного району, але не для області. Коли в Грузії перенесли будівля парламенту в Кутаїсі, це було зроблено для того, щоб розвантажити Тбілісі. Але це, щоправда, вкрай незручно, навіть враховуючи, що Грузія компактна – за розміром як Київська область. Але у випадку з Грузією було прийнято це рішення.

За останні кілька років Україна помітно піднялася в рейтингу Doing Business. Є ще потенціал для зростання?

За два роки ми з будівельної частини піднялися в рейтингу Doing Business зі 140-го місця на 30-е місце. В цілому ж Україна піднялася на дев'ять пунктів – з 80-го на 71-е. З них на сім пунктів вгору забезпечив саме будівельний показник. І серед всіх індикаторів, за яким визначається загальний рейтинг, в Україні "Отримання дозволів на будівництво" показує кращий результат.

Коли у іноземних інвесторів є план вибрати між Польщею, Румунією, Словаччиною та Україною, вони реально дивляться на ці показники в рейтингу?

Так, для цього і був придуманий рейтинг Doing Business, де інвесторам показують галузі, в які краще інвестувати. Більш того, за оцінкою Світового банку, підняття країни на один пункт в загальному рейтингу – це плюс 600 млн доларів інвестицій на рік.

Ми випереджаємо наших найближчих сусідів у частині будівельної галузі в Doing Business?

По будівельній частині – так.

На скільки ви плануєте піднятися в наступному рейтингу?

Оцінка будівельної галузі відбувається за чотирма принципами: терміни, процедури, вартість та контроль якості. За термінами та процедур ми приблизно п'яту і десяту відповідно. У нас було 55 процедур за дозволом на будівництво, а стало п'ять. Також було 390 днів для отримання дозволу на будівництво, а зараз це максимум 60 днів. З контролю якості у нас також непоганий показник.

За ціною ж ми знаходимося нижче 100-го місця. Саме цей критерій тягне нас вниз, але і тут ми можемо значно підтягнутися. В цілому по будівельній частині ми можемо спокійно потрапити у Топ-10. Для цього нам потрібно прибрати пайову участь. У тому вигляді, в якому воно зараз існує, давно себе вичерпало і не несе свою головну функцію, яка на нього покладалася, – забезпечення населених пунктів необхідною соціальною інфраструктурою: школами, садками, лікарнями та підключення комунікацій.

Сьогодні це просто неефективний і дуже корумпований механізм, який потрібно повністю викорінити. За статистикою за минулий рік до держбюджету має надійти 3,5 млрд гривень від пайового внеску, а фактично прийшов всього 1 млрд. За фактом ж тільки 1% цих коштів було використано за цільовим призначенням. І найсумніше, що сьогодні це ніяк не регулюється. Крім цього, обсяги місцевих бюджетів і так значно зросли. Плюс влада на місцях отримала суттєві повноваження в цій сфері – контролювати і зобов'язувати забудовників будувати нові школи і дитсадки. Тому такий механізм як пайова участь сьогодні не працює і не несе в собі ніякого сенсу, а навпаки, провокує корупцію і зловживання в галузі.

адже Він цілком йде в місцеві бюджети?

Так. Він спрямовується до спецфонду, але не використовується за призначенням.

Але відмінити його можна лише через окремий закон?

Так. В минулому році була така спроба. Був розроблений законопроект, який, зокрема, передбачав повне скасування пайового внеску по всій Україні. Ми підтримували цю ідею, але депутати не проголосували за це рішення. Пайовий внесок – це застарілий механізм. Часи змінюються і потрібно міняти підходи і рішення в управлінні.

Якщо говорити про майбутнє, які ще плани у Мінрегіону?

Зараз ми серйозно зайнялися повним реформуванням ДАБІ – архітектурно-будівельної інспекції. Ця система все ще дуже корумпована – там зберігаються старі правила і процедури, немає ефективного механізму здійснення державного архітектурно-будівельного контролю.

Ми створили робочу групу, куди входять одні з кращих фахівців неурядових організацій — BRDO, IDLO, Реанімаційного пакету реформ, Конфедерації будівельників та інших. По-перше, плануємо провести повний аудит повноважень і організаційної структури ДАБІ – повністю перезавантажити цю систему, створити ефективні електронні сервіси.

Я кажу про Єдиної електронної системи у сфері будівництва, створення електронного кабінету, де можна побачити всі етапи проходження документів, електронного реєстру документів, публічного порталу для надання електронних послуг у сфері містобудівної діяльності. У частині електронних сервісів хочемо приблизно протягом півроку поетапно все змінити.

Зараз є великі зловживання на місцях, в регіонах, оскільки отримання дозволу на будівництво традиційно було дуже корупційної сферою. Тому хочемо ввести персональну відповідальність керівництва ДАБІ і територіальних органів на місцях за правопорушення у сфері містобудівної діяльності – підвищити відповідальність посадових осіб.

Ще ми продовжуємо реалізацію проекту "Новий Освітній Простір" в школах України, який ми почали з однієї школи – у селі Путрівка Київської області. Там навчалося 135 дітей, а зараз там навчається 600 дітей. У 2018 році шкіл НОП налічувалося близько 300, а зараз вже 600 шкіл впроваджують принципи НОП.

Енергоефективність – щоб всі школи були теплі; безбар'єрність та інклюзивність – щоб всі дітки мали рівні права; сучасне обладнання – інтерактивні дошки, відеоуроки; мотивуючий простір – щоб робити школи красивими, куди дітям хотілося б йти.

У планах, щоб до 2021 року таких шкіл вже було понад 1500 по всій Україні, зробити такими яскравими та сучасними всі опорні школи.

Це реалізується за рахунок місцевих бюджетів?

змішане Фінансування. Де-то гроші йдуть з нашого міністерства, десь- з місцевих органів влади. Ми дуже багато працюємо над створенням сучасної соцінфраструктури. Приміром, у сільській місцевості реалізуємо проект створення сучасних медамбулаторій. Коли ми зробили аналіз існуючих амбулаторій та Фапів (фельдшерсько-акушерських пунктів, – ред.), виявилося, що в 84% цих медичних об'єктів не було туалетів і води.

У селах це все старі будівлі з грибком і цвіллю. Мінрегіон розробив кілька типових проектів нових медамбулаторій – на 2-4 лікарів, з житлом ще зробили на 5-6 лікарів, і зробили проект великий амбулаторії на 7-10 лікарів – для селищ міського типу. І зараз будується вже понад 500 таких об'єктів.

Активно розвиваємо інфраструктуру для надання адмінпослуг - ЦНАПы (центри надання адміністративних послуг, — ред.). Один з прикладів — документ-сервіс "ГОТОВЕ". Таких сучасних центрів по всій Україні будується і реконструюється досить багато.

Зараз для ВІДГ ми плануємо робити новий формат – Центри безпеки. В якому об'єднуємо три сервісу – пожежну частину, поліцію та екстрену медичну допомогу – в одному місці з єдиної диспетчерської. Ми хочемо, щоб з'явилася єдина служба. Щоб, зателефонувавши туди, чоловік отримав допомогу.

найголовніше, щоб реагування на виклик було до 20 хвилин. В Європі це до 5 хвилин. Але в той же час для наших українських сіл – реагування служб безпеки в період до 20 хвилин – теж непогано. Буквально днями ми провели під керівництвом віце-прем'єр-міністра Геннадія Зубко разом з МВС, МНС та Міністерством охорони здоров'я робочу зустріч з цього питання. І ми приступаємо до реалізації цього проекту.

Де будуть розміщені перші такі Центри безпеки і скільки їх потрібно?

У Донецькій області вже є кілька об'єктів. Але ми пропонуємо зараз більш удосконалений формат. По всій Україні їх потрібно близько 2 тисяч. Вони будуть різних розмірів, за необхідності. У густонаселених районах потрібно будувати центри більше, з великими боксами для пожежних машин і швидкої допомоги.

В деяких місцях додатково потрібно буде робити і вертолітні майданчики. Ми не такі багаті, щоб робити погане і потім це ремонтувати або переробляти. Наше завдання – робити нові та сучасні титульні реформи, які дозволять людям повірити в зміни і допоможуть змінити ставлення до життя. З повагою до людей.