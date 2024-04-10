Летят с моря: россияне запустили по Украине "Шахеды"

Российские войска сегодня ночью, 10 апреля, запустили по территории Украины ударные беспилотники типа "Шахед".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что беспилотники залетают в воздушное пространство Украины со стороны Черного моря, в Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.
"Движение ударных БПЛА с Черного моря! Держат курс на юг Одесщины", - говорится в сообщении Воздушных сил.
Удар "Шахедов" по Украине 9 апреля
Прошлой ночью российские войска выпустили по Украине "Шахеды" и ракеты С-300. Известно, что в ночь на 9 апреля российские войска атаковали 20 ударными дронами типа Shahed, которые были запущены из мыса Чауда - Крым, а также 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.
Отмечается, что Воздушным силам удалось уничтожить все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и других областях.
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