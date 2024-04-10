Летят с моря: россияне запустили по Украине "Шахеды"

Удар "Шахедов" по Украине 9 апреля

Прошлой ночью российские войска выпустили по Украине "Шахеды" и ракеты С-300. Известно, что в ночь на 9 апреля российские войска атаковали 20 ударными дронами типа Shahed, которые были запущены из мыса Чауда - Крым, а также 4 зенитными управляемыми ракетами С-300 с временно оккупированной территории Донецкой области.

Отмечается, что Воздушным силам удалось уничтожить все 20 "Шахедов" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Полтавской и других областях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.