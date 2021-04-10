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Влітку у великих містах можуть з'явитися вакцинальні центри. У МОЗ назвали умову

Новость на русском → Україна, Субота 10 квітня 2021 18:20
Влітку у великих містах можуть з'явитися вакцинальні центри. У МОЗ назвали умову Фото: у великих містах влітку можуть з'явитися вакцинальні центри (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько

Міністерство охорони здоров'я планує в червні-липні відкрити центри вакцинації у великих містах і містах-мільйонниках. Такі центри облаштують на базі виставкових центрів та інших приміщень з великою площею.

Про це журналістам розповів головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він уточнив, що цей план можливо реалізувати при наявності достатньої кількості вакцин.

"Ми збираємося робити щеплення зусиллями мобільних бригад, у спеціально створених пунктах щеплень, у рутинних пунктах щеплень. Також ми хочемо як мінімум у великих містах створити вакцинальні центри. Це Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса. Там вони можуть себе на 100% виправдати", - зазначив Ляшко.

За словами головного санлікаря, в одному центрі буде працювати по 10 бригад. Там зможуть проводити як мінімум 10 тисяч щеплень в добу, додав він.

Нагадаємо, з початку вакцинації в Україні щеплення від коронавірусу отримали 373 002 людини. За останню добу вакциновано 19 858 осіб.

Як писало РБК-Україна, 10 квітня має завершитися лабораторний контроль китайської вакцини CoronaVac розробки Sinovac. У МОЗ обіцяли, що відсьогодні в Україні почнуть робити щеплення цим препаратом.

Так, Міністерство охорони здоров'я повинно робити 6 млн щеплень на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до 2022 року. Глава МОЗ Максим Степанов заявив, що медична система України з цим впорається.

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