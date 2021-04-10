Влітку у великих містах можуть з'явитися вакцинальні центри. У МОЗ назвали умову

Міністерство охорони здоров'я планує в червні-липні відкрити центри вакцинації у великих містах і містах-мільйонниках. Такі центри облаштують на базі виставкових центрів та інших приміщень з великою площею.

Він уточнив, що цей план можливо реалізувати при наявності достатньої кількості вакцин.

"Ми збираємося робити щеплення зусиллями мобільних бригад, у спеціально створених пунктах щеплень, у рутинних пунктах щеплень. Також ми хочемо як мінімум у великих містах створити вакцинальні центри. Це Київ, Львів, Харків, Запоріжжя, Одеса. Там вони можуть себе на 100% виправдати", - зазначив Ляшко.

За словами головного санлікаря, в одному центрі буде працювати по 10 бригад. Там зможуть проводити як мінімум 10 тисяч щеплень в добу, додав він.