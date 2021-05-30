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Влітку карантин можуть послабити, - Ляшко

Автор: Даша Харченко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на літній період карантинні обмеження можуть послабити. За його словами, вже є "карантинна втома".

Про це Ляшко сказав в інтерв'ю ТСН.

Він додав, що потрібно шукати "золоту середину" між спроможністю медичної системи лікувати хворих і економічними інтересами.

"Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення", - сказав Ляшко.

За минулу добу в Україні виявили 1703 нових випадки коронавірусу. Найбільше нових заражень у Дніпропетровській та Харківській областях.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що кілька регіонів можуть перевести в "зелену" зону карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Ужгороді закривають відділення міської лікарні через відсутність хворих

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