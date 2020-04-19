Літня температура не допоможе зупинити коронавірус, - вчені

Літня температура не допоможе зупинити поширення коронавірусу, адже він може вижити при високих температурах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як встановили дослідники з французького університету Екс-Марсель, коронавірус SARS-CoV-2, який є збудником захворювання COVID-19, може вижити за температури +60 градусів за Цельсієм. Зазвичай така температура використовується для дезінфекції лабораторій.

Зазначається, що вченим вдалося вбити коронавірус лише після того, як вони протримали його протягом 15 хвилин за температури +92 градуси за Цельсієм.

При цьому вчені вважають, що нижчої температури буде достатньо для того, щоб вбити зразки коронавірусу у малій кількості. Дієвішими для боротьби з коронавірусом є хімічні дезінфекційні засоби.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в університетській клініці інфекційних захворювань у Хорватії успішно виростили коронавірус SARS-CoV-2 в лабораторних умовах. Вірус готують до відправки в Німеччину, де за допомогою нього будуть створювати вакцину від COVID-19.