Летел в Москву. В РФ заявили о "приземлении" беспилотника со взрывчаткой
В России заявили, что якобы приземлили в Курской области беспилотник со взрывчаткой. Дрон якобы летел в сторону Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash.
"Летящий в сторону Москвы БПЛА со взрывчаткой посадили в Курской области около деревни Гирьи", - говорится в сообщении.
Беспилотник якобы нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование.
"А при взрыве он может пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра. Исходя из направления и дальности полета такого БПЛА (до 800 км), его целью была столица", - говорится в сообщении.
Атаки дронов в России
В последнее время в России участились атаки беспилотниками, которые стали обычным явлением. В частности, в Курской области сбили дрон, который, как заявили местные власти, якобы принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.
Причем, эти атаки происходят не только в приграничных районах, но и в Москве. Достаточно припомнить недавнюю атаку российской столицы десятками беспилотниками и на Кремль.
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