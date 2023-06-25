Летел в Москву. В РФ заявили о "приземлении" беспилотника со взрывчаткой

В России заявили, что якобы приземлили в Курской области беспилотник со взрывчаткой. Дрон якобы летел в сторону Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Mash .

"Летящий в сторону Москвы БПЛА со взрывчаткой посадили в Курской области около деревни Гирьи", - говорится в сообщении.

Беспилотник якобы нес кумулятивный заряд КЗ-6, который используют для атак на военное и промышленное оборудование.

"А при взрыве он может пробить железобетонные плиты толщиной до полуметра. Исходя из направления и дальности полета такого БПЛА (до 800 км), его целью была столица", - говорится в сообщении.

Атаки дронов в России

В последнее время в России участились атаки беспилотниками, которые стали обычным явлением. В частности, в Курской области сбили дрон, который, как заявили местные власти, якобы принадлежал бригаде "Азов" Национальной гвардии Украины.

Причем, эти атаки происходят не только в приграничных районах, но и в Москве. Достаточно припомнить недавнюю атаку российской столицы десятками беспилотниками и на Кремль.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.