Летели с южной части Красного моря: ПВО Египта сбила два беспилотника
Силы противовоздушной обороны Египта сбили два неизвестных беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщается, что дроны летели из южной части Красного моря в северном направлении. Один БПЛА был сбит за пределами воздушного пространства Египта, недалеко от города Нувейба, второй упал в городе Таба.
В связи с происшествием власти Египта начали расследование. Военно-воздушные силы и силы ПВО активизировали работу по обеспечению безопасности египетского воздушного пространства.
Падение дронов в Египте
Ранее сообщалось, что на фоне боевых столкновений между ХАМАСом и Израилем, вчера, 27 октября, в двух курортных городах Египта прогремели взрывы. Известно о шести пострадавших.
По словам представителя египетской армии полковника Гариба Абдель-Хафеза, "неустановленный беспилотник" рано утром попал в здание, прилегающее к больнице, в городе Таби. Город, в свою очередь, расположен на границе с Израилем.
Отмечается, что Таба и Нувейба, которые расположены на Синайском полуострове в Египте, являются популярными курортными городами.
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