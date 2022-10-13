Летела в Харьков. Российская ракета упала на жилой дом в Белгороде (видео)

Фото: последствия удара российской ракеты по жилому дому в Белгороде (Telegram)

"Час назад орки решили обстрелять Харьков! Но все 3 ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде. Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", - говорится в сообщении.

Российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в дом.

Обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки. О жертвах пока не сообщается.