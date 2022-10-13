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Летела в Харьков. Российская ракета упала на жилой дом в Белгороде (видео)

Фото: российская ракета упала на жилой дом в Белгороде (t.me/AFUStratCom)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска пытались нанести удар по Харькову. Однако все ракеты самоликвидировались, а одна из них ударила по жилому дому в российском Белгороде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СтратКом ВСУ в Telegram.

Фото: последствия удара российской ракеты по жилому дому в Белгороде (Telegram)

"Час назад орки решили обстрелять Харьков! Но все 3 ракеты самоликвидировались во время пуска, а одна прилетела по жилому дому в Белгороде. Оператор С-300, большое спасибо от ВСУ. Свою награду можно забрать по уже известному вам адресу", - говорится в сообщении.

Российские Telegram-каналы опубликовали видео, на котором запечатлен момент попадания ракеты в дом.

Обломки повредили несколько автомобилей, припаркованных у многоэтажки. О жертвах пока не сообщается.

Напомним, вчера в течение дня в российском Белгороде несколько раз срабатывала система ПВО.

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