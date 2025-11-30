Летела баллистика и более сотни дронов: как отработала ПВО по вражеским целям

Российские войска ночью атаковали Украину баллистическими ракетами "Искандер-М" и ударными беспилотниками различных типов. Большинство вражеских целей ликвидировали силы ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"В ночь на 30 ноября противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с ТОТ АР Крым и 122 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 104 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Также зафиксировано попадание баллистических ракет и 18 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.
Напомним, россияне в ночь с 29 на 30 ноября нанесли удар по жилому и промышленному сектору города Вышгород Киевской области. В результате обстрела зафиксированы разрушенные дома, пожары и есть пострадавшие.
По данным ГСЧС, в результате атаки возник пожар и частичное разрушение в многоэтажке: пламя охватило квартиры с 1-го по 6-й этаж девятиэтажного дома", - говорится в сообщении.
Кроме того, зафиксировано возгорание и разрушение частных домов, а также повреждены припаркованные авто. Сейчас продолжается ликвидация пожара на одном из промышленных предприятий.