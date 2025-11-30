Летела баллистика и более сотни дронов: как отработала ПВО по вражеским целям

"В ночь на 30 ноября противник атаковал двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" с ТОТ АР Крым и 122 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено 104 вражеских дрона типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Также зафиксировано попадание баллистических ракет и 18 ударных дронов на 13 локациях, а также падение сбитых вражеских целей на 2 локациях.