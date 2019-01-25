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Літак, який летів в Туніс, сів в Ніцці через агресивного пасажира

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 13:15
Літак, який летів в Туніс, сів в Ніцці через агресивного пасажира
Ілюстративне фото (facebook com aex)

В ході польоту громадянин Тунісу почав голосно молитися і кричати: "Аллах акбар!"

Літак авіакомпанії Transavia, що прямував з Парижа в Туніс, був перенаправлений в аеропорт Ніцци через агресивну поведінку одного з пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на France Bleu.

В ході польоту громадянин Тунісу почав голосно молитися, а також напав на бортпровідника.

Коли співробітники правоохоронних органів затримали пасажира, він почав кричати: "Аллах акбар!".

У прокуратурі розповіли, що спочатку порушник був поміщений під варту, однак пізніше його вирішили відправити до психіатричної лікарні.

Нагадаємо, у Російській Федерації співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який вимагав змінити напрямок польоту лайнера, що прямував з російського Сургута до Москви, і направити в Афганістан.

Раніше РБК-Україна писало, що в Індонезії пропав літак з дев'ятьма людьми на борту.

Місцева влада відправила рятувальників на можливе місце аварії, про який повідомили місцеві жителі одного з сіл. За їх словами, вони чули гучні звуки і вибухи.

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