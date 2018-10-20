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Лайнер, який летів Ісландію, екстрено сів у Канаді через тріщини на склі

Новини » Надзвичайні події    20.10.2018 - 22:11
Ілюстративне фото з відкритих джерел)
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

В результаті інциденту ніхто не постраждав

Пасажирський лайнер Boeing 757-200 авіакомпанії Icelandair, що летів з міста Орландо, штат Флорида, в столицю Ісландії Рейк'явік, екстрено сів у канадському місті Сагеней через тріщини на лобовому склі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CTV.

За словами пілотів, тріщина на лобовому склі досягала 20 см, її помітили незабаром після набору висоти.

Після цього літак опустився майже на 8 тис. м і екстрено сів у канадській провінції Квебек.

На борту літака перебували 155 осіб і сім членів екіпажу, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в Бостоні (США) літак авіакомпанії Iberia Airways, що виконував рейс до Мадрида, здійснив екстрену посадку через проблеми з двигуном.

Крім того, в Канаді пасажирський літак авіакомпанії WestJet здійснив вимушену посадку в аеропорту вильоту. Повідомлялося, що через 15 хвилин після вильоту пілотам надійшов сигнал про спалах в вантажному відсіку. Командир літака прийняв рішення повернути Boeing-737 в Калгарі. Посадка пройшла в штатному режимі, серед пасажирів і членів екіпажу, ніхто не постраждав.

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