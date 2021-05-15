"Лестер" з мінімальним рахунком обіграв "Челсі" і вперше завоював Кубок Англії

Єдиний м'яч у грі забив у середині другого тайму бельгійський півзахисник юрі Тілеманс. На 63-й хвилині він отримав передачу від партнера по команді і з дальньої дистанції відправив м'яч у правий верхній кут голкіпера "Челсі" Кепи Аррісабалаги.

Після перемоги забив єдиний гол у матчі півзахисник "Лестера" Юрі Тілеманс назвав гру приголомшливою. "Це була дійсно напружена гра, і я забив у фіналі, але який це був гол", - сказав він, додавши, що дуже щасливий.

Головний тренер Брендан Роджерс вперше в своїй тренерській кар'єрі зумів завоювати Кубок Англії. В "Лестер" він прийшов в 20й9 році. До цього його вищим досягненням було друге місце в АПЛ-2013/14, коли він тренував "Ліверпуль".