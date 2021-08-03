Лісові пожежі в Туреччині: українців перевозять з готелів в безпечні райони

"Ми формуємо списки на перевезення громадян за їхніми зверненнями. Наприклад, до нас звертаються люди, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема, астматики. Посольство і консульства втручаються в процес переговорів з туроператорами і сприяють тому, щоб цих людей перевозили в більш безпечні місця і готелі", - сказав Білик в ефірі"Громадського радіо".

За його словами, посольство веде облік українців, які можуть захотіти евакуюватися в разі загострення ситуації. "Ми знаємо, де ці люди знаходяться, їхні прізвища та контактні дані, тому оперативно зможемо відреагувати", - додав дипломат.

Він уточнив, що на гарячу лінію і телефони посольства щодня надходить понад 100 звернень від українців, відпочивальників в Туреччині.

"Туристи можуть відчувати дим, проте вогонь не підходить до готелів, тому українські туристи абсолютно в безпеці", - зазначив він, додавши, що серед постраждалих і загиблих в результаті пожеж українців немає.