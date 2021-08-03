RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Лісові пожежі в Туреччині: українців перевозять з готелів в безпечні райони

Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство України в Туреччині допомагає українцям у ситуації з лісовими пожежами на півдні країни. Дипломати формують списки на перевезення громадян в безпечні і віддалені райони і беруть участь в переговорах з туроператорами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову консульського відділу посольства України в Туреччині Андрія Білика.

"Ми формуємо списки на перевезення громадян за їхніми зверненнями. Наприклад, до нас звертаються люди, які мають проблеми зі здоров'ям, зокрема, астматики. Посольство і консульства втручаються в процес переговорів з туроператорами і сприяють тому, щоб цих людей перевозили в більш безпечні місця і готелі", - сказав Білик в ефірі"Громадського радіо".

За його словами, посольство веде облік українців, які можуть захотіти евакуюватися в разі загострення ситуації. "Ми знаємо, де ці люди знаходяться, їхні прізвища та контактні дані, тому оперативно зможемо відреагувати", - додав дипломат.

Він уточнив, що на гарячу лінію і телефони посольства щодня надходить понад 100 звернень від українців, відпочивальників в Туреччині.

"Туристи можуть відчувати дим, проте вогонь не підходить до готелів, тому українські туристи абсолютно в безпеці", - зазначив він, додавши, що серед постраждалих і загиблих в результаті пожеж українців немає.

Нагадаємо, в Туреччині протягом останніх п'яти днів вдалося взяти під контроль 129 з 138 лісових пожеж.

Відзначити, влада Туреччини ввела до 31 Серпня заборону на відвідування лісових масивів, де триває ліквідація масштабних лісових пожеж.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежаТурцияпосольствоукраинцы