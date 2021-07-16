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Лісові пожежі в Росії охопили понад 1 млн гектарів. Режим НС ввели у восьми регіонах

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії масштабні лісові пожежі, які охопили понад 1 млн гектарів землі. Сталися понад 300 лісових пожеж.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Якщо точніше вогонь охопив 1 008 573 га. Найбільша площа пожеж зафіксована в Республіці Саха (Якутія) (понад 858 тисяч га), Чукотському автономному окрузі (понад 45 тисяч га), на Камчатському краї (близько 35 тисяч га), а також в Іркутській (понад 27 тисяч га) і Магаданській (3,5 тисяч га) областях.

На гасінні лісових пожеж задіяно близько 6 тисяч осіб, близько 1 тисяч одиниць техніки, а також 41 повітряне судно. Близько 75 повітряних суден знаходяться на моніторингу ситуації з пожежами.

У РФ в даний час, за даними Авіалісохорони, пожежонебезпечний сезон відкритий у всіх суб'єктах країни. Особливий протипожежний режим введений в 60 регіонах Росії.

Режим надзвичайної ситуації введений у восьми регіонах РФ - на всій території Челябінської області і Республіки Саха (Якутія), а також в одному муніципальному утворенні наступних регіонів - Республіка Карелія, Пермський і Красноярський краї, Іркутська область, Чукотський автономний округ і Камчатський край.

Нагадаємо, Челябінську область Росії охопили масштабні лісові пожежі.

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пожежалесРосійська Федерація