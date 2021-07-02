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Лісові пожежі у Канаді наблизились до уранової шахти

Автор: Анастасія Рокитна

У Канаді вирують масштабні лісові пожежі. Природні пожежі у країні послідували після того, як тричі було побито канадський рекорд найвищої температури повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CBC.

Пожежа ускладнюється надзвичайно теплою і сухою погодою через "тепловий купол", який наразі навис над Західною Канадою.

Виробництво на урановому руднику Сігар-Лейк тимчасово призупинено. Компанія Cameco заявила, що, якщо загроза лісових пожеж буде продовжувати рости, існує план щодо забезпечення безпеки робітників і ухвалено низку запобіжних заходів.

Канадська комісія з ядерної безпеки, яка регулює діяльність шахти, написала в Twitter, що стежить за ситуацією і буде надавати оновлення в ході розвитку подій.

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа знищила невелике місто в Канаді.

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Канадапожежа