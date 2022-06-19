Лісові пожежі в Іспанії: 11 сіл евакуйовано, задіяно понад 500 рятувальників

Майже 20 тисяч гектарів лісів в Іспанії охоплені пожежею в гірському масиві Сьєрра-де-ла-Кулебра. Згідно з повідомленням регіонального уряду Кастилії, вогнища пожеж все ще активні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Повідомляється, що через небезпечну близькість лісів у вогні було евакуйовано 11 сіл. У боротьбі зі стихією задіяно понад 500 пожежників. Поки повідомлень про загиблих, або постраждалих не надходило. За прогнозами синоптиків, в регіоні спека з денними температурами в районі +40...+43 градусів за Цельсієм протримається ще кілька днів.

Раніше повідомлялося, що у порт на північному заході Іспанії прибуло судно з 18 тисячами тонн української кукурудзи. Судно йшло по новому маршруту через Балтійське море.

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