Лісова пожежа у Луганській області досягла населених пунктів, жителів евакуюють

Локалізована пожежа відновилася з новою силою
Внаслідок сильних поривів вітру масштаби лісової пожежі у Луганській області збільшилися. Вогонь підійшов до селища Вовче.
Про це РБК-Україна повідомили у головному управлінні ДСНС у Луганській області.
Пожежа сталася ще вчора, вогонь охопив близько 85 гектарів Борівського та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі.
"Пожежу ліквідували вранці о 8:11 в районі озера Медвеже. Потім у зв’язку з поривами вітру вогонь перекинувся на селище Вовче. Зараз там триває евакуація населення. Всі служби на місці", - повідомили у ДСНС.
Нагадаємо, вчора поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території двох лісництв виникла масштабна лісова пожежа.
Додамо, що цього року в Україні стався ряд масштабних лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження.