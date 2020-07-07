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Лісова пожежа у Луганській області досягла населених пунктів, жителів евакуюють

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Автор: Роман Калиниченко

Локалізована пожежа відновилася з новою силою

Внаслідок сильних поривів вітру масштаби лісової пожежі у Луганській області збільшилися. Вогонь підійшов до селища Вовче.

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Про це РБК-Україна повідомили у головному управлінні ДСНС у Луганській області.

Пожежа сталася ще вчора, вогонь охопив близько 85 гектарів Борівського та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі.

"Пожежу ліквідували вранці о 8:11 в районі озера Медвеже. Потім у зв’язку з поривами вітру вогонь перекинувся на селище Вовче. Зараз там триває евакуація населення. Всі служби на місці", - повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, вчора поблизу села Осколонівка Новоайдарського району на території двох лісництв виникла масштабна лісова пожежа.

Додамо, що цього року в Україні стався ряд масштабних лісових пожеж у Житомирській області та Чорнобильській зоні відчуження.

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