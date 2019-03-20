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Лещенко має бути допитаний у суді, - Холодницький

Новини » Політика    20.03.2019 - 16:51
Лещенко має бути допитаний у суді, - Холодницький
Фото: Сергій Лещенко (УНІАН)

За словами Холодницького, Лещенко допитали під час здійснення досудового розслідування

Депутат Верховної ради України Сергій Лещенко має бути допитаний у суді у справі мера Одеси Геннадія Труханова. Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що парламентар був допитаний у якості свідка під час здійснення досудового розслідування.

"Пан Лещенко допитаний був як свідок під час досудового розслідування. Відповідно до Кримінального процесуального кодексу, він повинен бути допитаний безпосередньо у суді. Враховуючи, що на комітеті була можливість, ми особисто вручили йому виклик", - повідомив Холодницький.

Як писало РБК-Україна раніше, Лещенко викликаний до Малиновського суду Одеси у справі мера Одеси Геннадія Труханова. Холодницький підкреслював, що Лещенко чекають у суді в період з 27 по 29 березня.

Нагадаємо, на початку березня Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила про підозру меру Одеси Генадію Трухановому щодо вказання недостовірної інформації у декларації.

Раніше Національне антикорупційне бюро (НАБУ) в рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальну справу за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. Його звинувачували в заволодінні 185 млн гривень міського бюджету.

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Новини України Сергей ЛещенкодопросГенадій ТрухановНазар Холодницкий
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