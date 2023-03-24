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Leroy Merlin анонсировала продажу всех своих магазинов в России

Фото: Leroy Merlin анонсировала продажу всех своих магазинов в России
Автор: Мария Кучерявец

Французский Leroy Merlin заявил о планах продать все свои магазины в России. Теперь дочернюю компанию могут передать локальному менеджменту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр владеющей магазином французской группы ADEO.

"После более чем 18 лет деятельности в России передача контроля над компанией Leroy Merlin местному руководству должна сохранить рабочие места 45 000 сотрудников и гарантировать, что деятельность компании останется на службе жителей страны", - говорится в заявлении.

Указано, что ADEO приостановила какие-либо инвестиции в России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, но при этом магазины Leroy Merlin продолжили работу в городах РФ.

Дополнительно

Отметим, что Leroy Merlin (Леруа Мерлен) - французская компания, владелец торговых сетей, специализирующихся на продаже товаров для строительства.

Во время российского вторжения в Украину 2022 компания отказалась останавливать работу на российском рынке и отказалась присоединиться к бойкоту режима России.

В ответ на это в украинском МИДе призвали к бойкоту Leroy Merlin.

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