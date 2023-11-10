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Леонов рассказал подробности визита мэра Таллина в Одессу

Фото: народный депутат Алексей Леонов (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

В Одессу прибыл мэр Таллинна Михаил Килварт. Его пригласил народный депутат Алексей Леонов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа.

"Посетили Одесскую областную военную администрацию на рабочее совещание с председателем ОВА - Олегом Кипером, председателем Одесского областного совета - Григорием Диденко и народным депутатом ВР - Арсением Пушкаренко", - написал нардеп.

По его словам, городу оказали помощь от Таллинна - мощный генератор для КП "Теплоснабжение города Одессы".

Посетили также места разрушения и обстрелов Одессы, чтобы мэр Таллинна своими глазами увидел преступления государства-террориста.

 

 

"Благодаря поддержке Михаила Килварта этим летом полсотни детей военных из Одесщины отдохнули в Таллинне. Запланирована поездка для наших детей и на следующий год", - добавил нардеп.

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