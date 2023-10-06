Леонов предлагает создать рабочую группу, которая позволит избежать двойного налогообложения беженцев

С июля этого года Украина присоединилась к международному стандарту автоматического обмена информацией о финансовых счетах. Первый обмен информацией между налоговыми службами намечен на сентябрь 2024 года.

По его словам, это означает, что в следующем году для определенных категорий наших граждан, которые в результате нашли прибежище за рубежом, ситуация существенно изменится. Они будут обязаны декларировать и облагать налогом свои иностранные доходы в Украине.

Поэтому уже сейчас мы должны провести тщательный анализ ситуации относительно того, как обмен информацией о финансовых счетах отразится на определенных категориях наших граждан, а также приступить к соответствующей разъяснительной работе, подчеркнул Леонов.

"С одной стороны, мы должны донести до каждого гражданина, который выехал из-за войны за границу и получает там помощь на средства бюджета иностранного государства, что такая помощь в Украине не облагается налогом. Прошу наше Министерство иностранных дел обратить внимание на этот вопрос и активизировать работу по информированию наших сограждан. Никаких спекуляций и манипуляций по этому поводу мы не должны допустить. С другой стороны, мы должны обратить внимание на потенциальные проблемы наших беженцев, которые находят официальную работу за рубежом. Требования стран к декларированию доходов беженцев разные", - добавил нардеп.

В результате автоматического обмена информацией между налоговыми возрастают риски для наших беженцев по поводу двойного налогообложения. Особенно для тех, кто уже работает за рубежом и еще сохраняет экономическую активность в Украине.

Нардеп предложил создать межведомственную рабочую группу, которая проанализирует ситуацию и предложит законодательные инициативы, позволяющие избежать двойного налогообложения наших беженцев.

"Должны учитывать, что многие вопросы будут невозможно решить только украинскими правовыми шагами. Это большой вызов для команды Министерства экономики Украины. Пора еще, но нужна максимальная мобилизация усилий для того, чтобы защитить интересы украинских беженцев", - заявил Леонов.