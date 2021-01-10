"Ленін і Сталін посміхаються": Син Трампа звинувачує Twitter в цензурі

Син чинного президента США Дональд Трамп-молодший заявив, що Twitter "наступає" на свободу слова в країні. За його словами, світ сміється над Америкою.

Про це він написав у своєму Twitter.

Він додав, що "свобода слова мертва і контролюється впливовими лівими".

"Світ сміється над Америкою, а Мао (Цзедун - ред.), Ленін і Йосип Сталін посміхаються. Технологічні гіганти можуть піддати цензурі президента? ", - написав він.

Нагадаємо, у компанії Twitter вирішили назавжди заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа після того, як побачили "ризик подальшого підбурювання до насильства".

Крім того, Twitter заблокував обліковий запис президента США @POTUS. А після цього Twitter заморозив сторінку виборчого штабу Дональда Трампа @TeamTrump. Дію облікового запису було припинено після заяви Трампа про те, що Twitter не змусить його замовкнути.