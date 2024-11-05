Лень сыграл 10 минут в победе "Сакраменто", "Юта" без Михайлюка сотворила чудо: хайлайты

Центровой "Кингз" начал матч против "Майами" на скамье запасных. В стартовой пятерке появились Фокс, Эллис, Сабонис, Мюррей и Дерозан.

Лень получил время позже. На паркете он провел 10 минут и успел оформить 1 подбор и 1 ассист. Украинский баскетболист выполнил одну неудачную попытку по игре на 3 очка. Лень выполнил 1 перехват, поставил 1 блокшот и однажды сфолил, а "Сакраменто" одержал минимальную победу (111:110).

В свою очередь Михайлюк не попал в старт "Джаз" на противостояние с "Чикаго". Уилл Харди с первых минут выпустил Джорджа, Секстона, Кесслера, Филиповски и Уильямса.

Украинец на площадке так и не появился. Вместе с форвардом Чибве он провел весь поединок на скамейке запасных. "Юта" организовала небольшую сенсацию, дожав "Буллз" в финальной четверти (135:126). Михайлюк в нынешнем сезоне провел всего 15 минут за "джазменов" в фиаско против "Денвера".

Кто такой Алексей Лень

Уроженец Антрацита в Луганской области, воспитывался в школе олимпийского резерва Днепра, а на взрослом уровне дебютировал в составе "Днепра". Выбран "Финиксом" под 5-м номером драфта НБА-2013.

Провел пять сезонов подряд в рядах "Санз". Перед кампанией 2018/19 подписал двухлетний контракт с "Атлантой", но посреди второго сезона был обменян в "Сакраменто". Далее по полгода отыграл за "Торонто" и "Вашингтон", а затем вернулся в "Кингз".

Сезон 2021/22 начал в рядах "Сакраменто", а в составе сборной Украины выступил на Евробаскете-2022. Баскетбольный идол Леня – чемпион ассоциации-2008 с "Бостоном" Кевин Гарнетт.