Лень стал "королем" подборов на финише предсезонки НБА

Клуб украинца уступил – 91:113. Наш центровой отыграл 14 минут. Он неудачно атаковал кольцо соперников, записав на личный счет всего 1 очко. "Смазал" все броски с игры – два двухочковых и один трехочковый – и реализовал один штрафной из двух. На счету Леня также 1 блок-шот при 2 потерях.

В то же время опытный бигмен хорошо действовал под кольцами, собрав 9 подборов. Столько же отскоков на счету главного конкурента Леня – Домантаса Сабониса. Литовец провел на паркете 27 минут и стал самым результативным в составе "королей" – 24 очка.

Старт НБА: что известно

Это был последний предсезонный поединок "Сакраменто". Через несколько дней команда украинца, как и все остальные участники лиги, начнет регулярный чемпионат.

Старт сезона состоится 22 октября. В этот день "Нью-Йорк" сыграет против "Бостона", а "Миннесота" против "Лейкерс".

"Сакраменто" первый поединок проведет 24 октября дома с "Миннесотой". Клуб другого украинца – "Юта" Святослава Михайлюка – стартует днем раньше, также в родных стенах сыграет против "Мемфиса".

Каждая команда проведет в регулярном чемпионате по 80 матчей. Этот этап сезона НБА завершится 13 апреля 2025 года.