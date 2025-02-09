Лень мог стать звездой НБА? Медведенко оценил достижения центрового сборной Украины

По словам Медведенко, Лень уже достиг значительных высот в сильнейшей баскетбольной лиге мира.

"Сколько он в НБА? Более десяти лет! Кто может этим похвастаться?! Если ты более пяти лет играешь в НБА, то у тебя уже успешная карьера, - отметил легендарный экс-баскетболист.

Медведенко отметил, что Лень прошел разные этапы развития.

"В некоторых командах, например, хорошо использовали его дальний бросок. Сейчас он очень удачно играет, как второй центровой. Вполне выполняет свой функционал, за это его и ценят. Я думаю, у него еще точно впереди один-два сезона в НБА, может, и больше", - считает Медведенко.

На вопрос, мог ли Лень достичь еще большего, бывший игрок "Лейкерс" и сборной Украины ответил, что это сложный вопрос.

"Это длинная история. Я его видел еще в Днепре, общался с тренерами. Это дискуссионный вопрос, но я не хочу в него втягиваться. А если бы он попал в европейскую команду? А если бы оказался в другой системе? А если бы в Мэриленде ему давали больше играть лицом к кольцу? Много деталей", - пояснил он.

Медведенко также подчеркнул, что попасть в НБА - уже огромное достижение.

"Чтобы попасть в НБА, нужно, чтобы очень много звезд сошлось. А у него это получилось. Повторяю, у него очень сильная карьера в НБА", - подытожил он.