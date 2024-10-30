Лень приложился к победе "Сакраменто" над "Ютой" Михайлюка: хайлайты

НБА, регулярный чемпионат

"Юта" – "Сакраменто" – 96:113 (22:34, 30:27, 14:29, 30:23)

Оба украинца начали матч на скамейке запасных. Михайлюк так и не появился на паркете, а Лень провел на площадке более 5-ти минут.

За отведенное время центровой "Кингз" набрал 2 очка и сделал 4 подбора. Он реализовал один двухочковый. По статистическому показателю "плюс-минус" результат Леня оказался отрицательным (-7).

В то же время "Сакраменто" доминировал в первой и третьей четвертях. В этих игровых отрезках калифорнийцы "привезли" хозяевам 27 пунктов преимущества. Локальные успехи "джазменов" во второй и финальной четвертях позволили избежать полного разгрома с дефицитом очков -17.

"Кингз" благодаря победе поднялись на 7-е место в Западной конференции. Рекорд команды Лёня – 2 победы, 2 поражения. В свою очередь "Юта" с четырьмя поражениями здесь оказалась на дне турнирной таблицы.