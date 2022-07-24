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Леклер стартуватиме з поула на Гран-прі Франції, два "Ред Булли" – за ним

Фото: Шарль Леклер мчить за сьомим поулом у сезоні-2022 (twitter.com/ScuderiaFerrari)
Автор: Антон Федорців

Тріумфом пілота "Феррарі" Шарля Леклера завершилася кваліфікаційна сесія на французькому автодромі "Поль Рікар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати кваліфікації.

Монегаск із італійської стайні випередив двох представників "Ред Булла" – Макса Ферстаппена та Серхіо Переса. Найкраще коло в третьому сегменті кваліфікації Леклер проїхав за 1:30.872.

Перевагу в три десяті секунди над лідером чемпіонату забезпечив партнер по "Феррарі" – Карлос Сайнс. Іспанець виїхав на трасу перед напарником і створив для того сліпстрім на швидкому колі. Сайнс-молодший зіграв командно, оскільки стартуватиме з останнього ряду через заміну двигуна.

Поруч із Пересом на стартовій решітці стартуватиме Льюїс Хемілтон ("Мерседес"). Його з партнером по команді Джорджем Расселлом у протоколі роз'єднав Ландо Норріс ("Макларен"). Також у топ-10 стартуватимуть Фернандо Алонсо ("Альпін"), Юкі Тсунода ("Альфа Таурі"), Даніель Ріккардо ("Макларен") і Естебан Окон ("Альпін").

Для Леклера поул у Франції став уже сьомим у сезоні-2022. Натомість перемагав монегаск лише тричі. У загальному заліку він поступається лише Ферстаппену. Нідерландець набрав 208 очок, пілот "Феррарі" – 170.

Гран-прі Франції відбудеться в неділю, 24 липня. Старт гонки – о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що пілот "Феррарі" Леклер тріумфував на Гран-прі Австрії після старту другим.

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