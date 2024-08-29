Легкой прогулки не будет. В "Укрэнерго" дали прогноз по свету на зиму

"Я очень бы хотел всех порадовать и сказать, что отключений не будет и все будет ок. Но на сегодняшний день, учитывая ту ситуацию, в которой мы есть, мы не можем быть слишком большими оптимистами", - сказал он.

По его словам, в "Укрэнерго" всегда просчитывают самые плохие сценарии и готовятся к ним.

"Поэтому, скажем так, при теплой, зимней погоде +2, +3 вполне возможно, что никаких отключений не будет. При температуре -10 энергосистему сбалансировать без отключений будет невозможно ", - пояснил Кудрицкий.

Легкой прогулки не будет

Глава "Укрэнерго" предупредил о проблемах зимой. "Могут быть сложности. Об этом нужно тоже честно говорить. Легкой прогулки следующей зимой точно не будет", - сказал он.

Кудрицкий убежден, что в следующую зиму нас ждет много испытаний. "Энергетиков, прежде всего, ждет много испытаний. Наши силы ПВО тоже, возможно. Но я не считаю, что у нас будет какой-то апокалиптический сценарий. Я считаю, что мы не допустим блекаута", - добавил он.

По его словам, в "Укрэнерго" научились противодействовать тактике врага, когда видим, как они пытаются положить энергосистему, куда они атакуют. "И мы знаем, как ее сбалансировать для того, чтобы она продолжала работать", - добавил Кудрицкий.

Он рассказал, что недавно установили производственный рекорд. "Мы демонтировали, перевезли, установили, залили масло, подключили, опробовали огромный магистральный трансформатор за 20 дней. И это мы сделали своими силами, силами бригад "Укрэнерго". Такой трансформатор заживляет 200-300 тысяч семей", - рассказал глава "Укрэнерго".