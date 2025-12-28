RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Легкий мороз, небольшой снег и гололед: какой будет погода в Украине 29 декабря

Фото: синоптики дали прогноз погоды в Украине на 29 декабря (Игорь Кузнецов, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Украине в понедельник, 29 декабря, ожидается небольшой снег и гололед. Днем от 4 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине будет облачно. Умеренный, днем на западе, юго-западе страны местами небольшой снег. На дорогах гололед.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, на Правобережье, кроме Закарпатья, порывы ветра 15-20 м/с, метель.

Температура ночью 1-6° мороза, в Карпатах до 9° мороза; днем от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге 1-4° тепла.

Погода в Киеве

В Киеве и области завтра будет облачно. Ожидается снег, а на дорогах гололед.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью и утром порывы 15-20 м/с, метель.

Температура по области ночью 1-6° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в Киеве ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

 

Напомним, 26 декабря снегопад накрыл почти всю Украину, из-за чего коммунальщики работали в усиленном режиме. В сети активно распространяли яркие фото и видео городов, утонувших в белоснежном покрывале.

Также синоптики рассказали, какая погода будет в Украине на выходные и дальше. По их прогнозу настоящую зиму следует ожидать на Новый год.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГидрометцентрПогода в УкраинеПогодаПогода в Киеве