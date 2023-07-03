Не легкая прогулка. В НАТО похвалили Украину за осторожность при контрнаступлении

"Контрнаступление - это тяжело. Люди никогда не должны думать, что это легкая прогулка. Этого никогда не будет", - сказал глава Военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Он отметил, что украинские военные сталкиваются с оборонительными препятствиями глубиной до 30 км, когда они пытаются прорвать российские линии.

"Мы видели в Нормандии во время Второй мировой войны, что союзникам понадобилось семь, восемь, девять недель, чтобы фактически прорвать оборонительные линии немцев. Поэтому не удивительно, что это происходит не быстро", - сказал он.

Комментарии Бауэра повторили замечания главы Объединенного комитета начальников штаба США Марк Милли, который заявил, что контрнаступление будет очень сложным, очень длительным и "очень, очень кровавым".

Глава Военного комитета НАТО отметил, что украинские силы были правы, когда были осторожны, чтобы избежать значительных потерь при исследовании возможных прорывов.

"Это очень сложно, такой тип операции, и я считаю, что то, как они это делают, заслуживает похвалы", - сказал он.

Бауэр добавил, что украинские силы не должны подвергаться давлению или критике за то, что они не двигаются быстрее: "Это очень, очень тяжелое время для них".

Контрнаступление Украины

Некоторые союзники Украины заявляли, что контрнаступление ВСУ продвигается медленнее, чем ожидалось.

В Совете нацбезопасности США сообщали, что россияне в течение многих месяцев возводили несколько линий обороны на оккупированной территории Украины. Поэтому это замедляет продвижение украинских войск.

При этом в Минобороны Украины подчеркивали, что контрнаступление с точки зрения эффективности идет по плану.

К тому же, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что его раздражают комментарии о "медленном" контрнаступлении, ведь каждый метр дается нашим защитникам кровью.

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