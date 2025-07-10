Легионера клуба УПЛ задержали на границе: к делу привлекли МИД

Что случилось с Фаалом

Гражданин Гамбии Фаал застрял на молдавско-украинской границе и не может добраться до Украины.

У него возникли проблемы с украинской визой, однако именно молдавская сторона из-за ряда бюрократических ограничений не выпускает его из своей страны.

Реакция "Руха"

Из-за этого львовский клуб "Рух" официально обратился в Министерство иностранных дел Молдовы и аппарат президента этой страны за дипломатической поддержкой.

"Поскольку наши страны имеют дружеские и добрососедские отношения, "Рух" просит учесть сложную ситуацию, которая сейчас сложилась в Украине, и предоставить Бабукарру Фаалу необходимую юридическую помощь", - говорится в официальном заявлении клуба.

Львовяне отмечают, что Фаал официально оформлен в "Рухе" и имеет действующий вид на жительство в Украине. Также клуб готов самостоятельно покрыть все расходы, связанные с транспортировкой и оформлением, и просит молдавскую сторону оказать необходимую помощь для ускорения приезда игрока в Украину.

Сейчас ситуация еще решается.

Кто такой Бабубакарр Фаал

22-летний гамбийский нападающий. Уроженец столицы страны - Банжула, где и начал карьеру в местном клубе "Хокс".

В 2023-м перебрался в хорватский "Ориент". В феврале 2025-го подписал контракт с "Рухом" до лета 2027 года. В весенней части УПЛ сыграл 11 матчей в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает нападающего в 450 тысяч евро.