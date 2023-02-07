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Легионер гранда УПЛ уехал на Кубок африканских наций U-20

Фото: Самба Диалло на тренировочных сборах "Динамо" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Вингер киевского "Динамо" Самба Диалло пропустит финальный этап подготовки к возобновлению сезона в украинской Премьер-лиге из-за поездки на континентальный форум в составе сборной Сенегала U-20.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Бриллиант "бело-синих" уехал в молодежку африканской команды. "Львы Теранги" готовятся к КАН среди 20-летних, что пройдет в Египте с 19 февраля по 11 марта.

Диалло – не новичок сборной. Еще в 16 лет он поехал с Сенегалом U-20 на Кубок африканских наций-2019. Тогда команда дошла до финала, где в серии пенальти уступила Мали. Сам вингер "Динамо" сыграл 2 матча на групповом этапе и отличился голом в поединке против сборной Буркина-Фасо U-20.

Старт сезона 2022/23 Диалло пропустил из-за нежелания выступать в Украине во время войны. Впрочем, после неудачных попыток закрепиться в Европе он вернулся в ряды "бело-синих" осенью. Успел сыграть 6 матчей в Чемпионате юношеских команд, в которых забил 2 мяча. Еще дважды он выходил за "Динамо" в Лиге Европы.

Зимой Диалло отправился на тренировочные сборы в основной обойме отечественного гранда. Наставник "Динамо" Мирча Луческу выпустил сенегальца на 4 спарринга киевлян. Первый матч после зимней паузы "бело-синие" сыграют 4 марта против "Ингульца".

К слову, ранее подвели итоги зимнего трансферного окна 2023 года в Европе.

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