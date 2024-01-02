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Легендарный Руни потерял работу после позорной серии неудач в Чемпионшипе

Бирмингем, Вторник 02 января 2024 13:15
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Легендарный Руни потерял работу после позорной серии неудач в Чемпионшипе Фото: Уэйн Руни простился с Бирмингемом (facebook.com/BCFCofficial)
Автор: Антон Федорцив

Бывший нападающий сборной Англии Уэйн Руни уволен с должности главного тренера английского "Бирмингем Сити".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

38-летний специалист покинул тренерский мостик "синих". Руководство бирмингемцев также указало на дверь ассистенту коуча Карлу Робинсону.

Руни полностью провалил период работы с "Сити". Он возглавил команду в октябре, когда "Бирмингем" шел на 6-й строчке в Чемпионшипе. С тех пор бирмингемцы одержали лишь две победы в 15-ти матчах первенства (9 поражений). "Синие" упали на 20-е место в дивизионе и лишь на 6 пунктов опережают зону вылета.

В 2022-2023 гг. Руни тренировал американский "ДС Юнайтед". В обоих сезонах англичанин не смог вывести столичный коллектив в плей-офф МЛС. В роли тренера он дебютировал в "Дерби Каунти", где завершал игровую карьеру.

Кто такой Уэйн Руни

Уроженец Ливерпуля, воспитанник местного "Эвертона". На взрослом уровне дебютировал за "ирисок" в 16 лет.

После двух сезонов на "Гудисон Парк" был продан в "Манчестер Юнайтед" за 37 млн евро. В составе "красных дьяволов" провел 13 сезонов и стал лучшим бомбардиром в истории манкунианцев. Завоевал с МЮ 5 чемпионских титулов, Кубок Англии, 3 Кубка лиги, 4 Суперкубка Англии, триумфовал в Лиге чемпионов 2007/08, выиграл Лигу Европы 2016/17 и Клубный чемпионат мира-2008.

На склоне карьеры защищал цвета "Эвертона", "Ди Си Юнайтед" и "Дерби Каунти". В сезоне 2020/21 был играющим тренером последних. В рядах сборной Англии – 120 матчей, 53 гола.

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