Легендарный Javelin получит новый заряд: почему это важно

Новая система должна заменить устаревшую микроэлектронную архитектуру, используемую в нынешних версиях комплекса, и обеспечить дальнейшее серийное производство ракет.

Основная задача Kratos – заменить устаревшую технологическую базу Javelin и сделать производство комплекса более стабильным в будущем.

Речь идет не о простом увеличении дальности или установлении более мощного сенсора, а о создании современного компонента, который позволит армии США продолжать использовать находящуюся на вооружении систему с 1996 года.

Разработка и производство новой головки наведения Kratos будет осуществлять в своем Центре передовых технологий производства в Бирмингеме, штат Алабама.

После завершения работ готовый к серийному производству компонент должен пройти испытание армии США.

В то же время, общая ответственность за разработку, производство и техническую поддержку комплекса останется у совместного предприятия Lockheed Martin - RTX.

Таким образом, контракт с Kratos изменяет структуру поставок отдельных компонентов Javelin, но не передает компании полный цикл производства комплекса.

Чем Javelin отличается от старых систем

Javelin работает по принципу "выстрел и забыл": после обнаружения цели оператор с помощью блока управления и запуска (CLU) осуществляет захват объекта, после чего ракета самостоятельно отслеживает цель с помощью инфракрасной тепловизионной головки.

После запуска оператору не нужно сопровождать ракету до момента поражения, что позволяет расчету сразу изменить позицию, перезарядить комплекс или перейти в укрытие.

США восстанавливают запасы после помощи Украине

Модернизация Javelin происходит на фоне сокращения американских запасов из-за масштабных поставок Украине.

По приведенным данным, к январю 2025 года Украина получила более 10 тысяч ракет Javelin, в то время как довоенные запасы США оценивались примерно в 20-25 тысяч единиц.

После этого американская армия начала восстановление запасов и увеличение производственных возможностей.

Lockheed Martin планирует увеличить ежегодное производство ракет примерно с 2100 до 3960 единиц к концу 2026 года – почти на 89%.