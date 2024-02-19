Легендарный боксер не получил разрешение выступить на Олимпиаде в 45 лет

Международный олимпийский комитет не допустил экс-чемпиона мира в шести весовых категориях к летним Играм. Он стремился окончательно завершить карьеру с олимпийской наградой.

Пакьяо решил посоревноваться в Париже еще прошлым летом. Национальный олимпийский комитет Филиппин пытался убедить МОК предоставить специальное разрешение легенде для выступлений, поскольку ценз боксерских соревнований ограничен возрастом 40 лет. Функционеры решили не нарушать свои правила ради заслуженного спортсмена.

В канун Нового года Пакьяо анонсировал на 2024-й выставочный поединок с Флойдом Мейвезером. Филиппинец пересекался с американским боксером в ринге в 2015 году. Тогда представитель США победил по единогласному решению судей.

Кто такой Мэнни Пакьяо

Уроженец провинции Букиднон, известный боксер, актер и политик. Начал профессиональную карьеру еще в 1995 году.

В разные годы был чемпионом мира в самой легкой (WBC), второй самой легкой (IBF), второй полулегкой (WBC), легкой (WBC), полусредней (WBO, WBA Super) и первой средней (WBC) весовой категориях. Также был чемпионом мира по второстепенным версиям The Ring и IBO в полулегкой и первой полусредней категориях. Первый в истории боксер, владевший поясами в четырех десятилетиях.

Прозвище – Pac-Man. С 2007 года занимается активной политической деятельностью, был депутатом Палаты представителей и Сената Филиппин. На президентских выборах-2022 занял третье место, набрав 6,81% голосов.