Легенда сборной Италии объявил о завершении карьеры

39-летний центрбек завершил выступления на профессиональном уровне. Последние полтора года он провел в составе американского "Лос-Анджелеса".

Кьеллини во взрослом футболе дебютировал еще в сезоне 2000/01 в итальянской Серии C1. До Серии A защитник добрался через несколько лет, где сначала надел футболку "Фиорентины". В ряды сборной Италии его 20-летнего вызвал легендарный Марчелло Липпи. Дольше всего Кьеллини защищал цвета туринского "Ювентуса" (17 сезонов).

"Ты был самым красивым и насыщенным путешествием моей жизни. Ты был всем для меня. С тобой я прошел уникальный и незабываемый путь. Однако теперь пришло время для новых разделов, встреч с новыми вызовами и записи новых важных и увлекательных жизненных страниц", – написал Кьеллини.

Кто такой Джорджо Кьеллини

Уроженец Пизы, воспитанник академии "Ливорно". В рядах родной команды принял участие в четырех сезонах в начале 00-х.

Перед кампанией 2004/05 оказался в составе "Фиорентины". Год спустя перебрался в "Ювентус". С туринцами завоевал 9 Скудетто, по 5 Кубков и Суперкубков Италии, дважды выходил в финалы Лиги чемпионов. Также выиграл титулы у Серии B и Серии C1. Летом прошлого года оказался в "Лос-Анджелесе", с которым триумфовал в МЛС сезона-2022.

В составе сборной Италии сыграл 117 матчей, в которых забил 8 мячей. Регулярным исполнителем национальной команды стал в 2007 году, так что победный Мундиаль-2006 пропустил. Завоевал "бронзу" на Олимпиаде-2004 и триумфовал на Евро-2020.