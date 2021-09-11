Легалізація криптовалют і анонс презентації Apple. Головне зі світу технологій

Новий iPhone покажуть 14 вересня

Велика презентація Apple пройде вже наступного тижня 14 вересня. Початок заплановано на 20:00 за київським часом.

Очікується, що компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone 13, бездротові навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.

Apple планує випускати повністю скляні iMac

Також стало відомо, що Apple запатентувала повністю скляний комп'ютер iMac. Передбачається, що в цілісний корпус може бути вбудована клавіатура, але в альтернативних варіантах вона може бути відокремлюваною.

Традиційно для iMac процесор, материнська плата, оперативна пам'ять та інші складові залишаться всередині корпусу. Не виключено, що екран буде створений на базі гнучкої OLED-панелі.

Facebook і Ray-Ban випустили "розумні" окуляри

Американська компанія Facebook представила перші свої "розумні" окуляри. Вони створені спільно з Ray-Ban, модель називається Ray-Ban Stories.

Окуляри отримали дві камери, вбудовані в оправу поруч з лінзами. При цьому під час зйомки фото або відео загоряється індикатор, який сповіщає оточуючих про запис. В дужки вбудовані мініатюрні динаміки і мікрофони для прослуховування музики і дзвінків.

Вартість окулярів складе від 299 доларів.

Twitter буде маркувати ботів

Сервіс мікроблогів Twitter тестує функцію, яка надалі буде маркувати акаунти ботів. Передбачається, що вона допоможе відрізняти "хороші" боти від спаму. На сторінках профілю бот-акаунтів з'явиться відповідна відмітка, також вона буде і на повідомленнях.

На даний момент функцію тестує обмежена кількість користувачів за спеціальним запрошенням.

Сальвадор першим у світі визнав біткойн грошима

Сальвадор 7 вересня став першою країною в світі, яка визнала біткойн в якості законного платіжного засобу. Влада сподівається на зниження комісійних витрат на мільйони доларів.

Очікується, що легалізація біткойнів дозволить сальвадорцям заощадити 400 млн доларів, які щорічно йдуть на комісію за перекази з США. Тільки в минулому році грошові перекази склали 6 млрд доларів або 23% ВВП Сальвадору.

Україна має намір легалізувати кріптовалюти

Тим часом Україна теж робить кроки до легалізації криптовалют. Верховна рада прийняла закон про віртуальні активи. Він визначає поняття і правовий статус віртуального активу, і після підпису президента криптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.

Очікується, що закон дозволить міжнародним криптокомпаніям вийти на український ринок.