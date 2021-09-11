Легалізація криптовалют і анонс презентації Apple. Головне зі світу технологій

Традиційну осінню презентацію нових гаджетів анонсовано на 14 вересня. Україна робить важливий крок до легалізації криптовалют, а Сальвадор вже зробив біктойн законним платіжним засобом.
РБК-Україна зібрало головні новини зі світу технологій.
Велика презентація Apple пройде вже наступного тижня 14 вересня. Початок заплановано на 20:00 за київським часом.
Очікується, що компанія представить нову лінійку смартфонів iPhone 13, бездротові навушники AirPods третього покоління і смарт-годинник Apple Watch Series 7.
Також стало відомо, що Apple запатентувала повністю скляний комп'ютер iMac. Передбачається, що в цілісний корпус може бути вбудована клавіатура, але в альтернативних варіантах вона може бути відокремлюваною.
Традиційно для iMac процесор, материнська плата, оперативна пам'ять та інші складові залишаться всередині корпусу. Не виключено, що екран буде створений на базі гнучкої OLED-панелі.
Американська компанія Facebook представила перші свої "розумні" окуляри. Вони створені спільно з Ray-Ban, модель називається Ray-Ban Stories.
Окуляри отримали дві камери, вбудовані в оправу поруч з лінзами. При цьому під час зйомки фото або відео загоряється індикатор, який сповіщає оточуючих про запис. В дужки вбудовані мініатюрні динаміки і мікрофони для прослуховування музики і дзвінків.
Вартість окулярів складе від 299 доларів.
Сервіс мікроблогів Twitter тестує функцію, яка надалі буде маркувати акаунти ботів. Передбачається, що вона допоможе відрізняти "хороші" боти від спаму. На сторінках профілю бот-акаунтів з'явиться відповідна відмітка, також вона буде і на повідомленнях.
На даний момент функцію тестує обмежена кількість користувачів за спеціальним запрошенням.
Сальвадор 7 вересня став першою країною в світі, яка визнала біткойн в якості законного платіжного засобу. Влада сподівається на зниження комісійних витрат на мільйони доларів.
Очікується, що легалізація біткойнів дозволить сальвадорцям заощадити 400 млн доларів, які щорічно йдуть на комісію за перекази з США. Тільки в минулому році грошові перекази склали 6 млрд доларів або 23% ВВП Сальвадору.
Тим часом Україна теж робить кроки до легалізації криптовалют. Верховна рада прийняла закон про віртуальні активи. Він визначає поняття і правовий статус віртуального активу, і після підпису президента криптовалюти отримають юридичний статус, а учасники ринку зможуть захищати права на віртуальні активи в суді.
Очікується, що закон дозволить міжнародним криптокомпаніям вийти на український ринок.